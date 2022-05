Elden Ring: Alle Materialien zur Herstellung farmen, finden, freischalten und wo man sie kaufen kann

Die Herstellungsmaterialien in Elden Ring umfassen alle Ressourcen, Zutaten, Pflanzen, Teile, Blumen, Blüten, alle tierischen, menschlichen und sonstigen Hinterlassenschaften, die zum Anfertigen von Nutzgegenständen dienen.

Das Spiel legt viel Wert auf sein Crafting-System. Mit mehr als 60 Materialien herrscht ordentlich Spielraum, sich beim Herstellen von Objekten auszutoben. Es gibt Gegenmittel für drohende Statuseffekte, Bomben, Wurftöpfe, Fleischsorten mit stärkender Wirkung, diverse Fette mit Zusatzschaden für die Waffen, Dutzende Pfeilarten und, und, und.

All das könnt ihr nur bauen, wenn ihr die Materialien dafür habt. Wo ihr alle Materialien in Elden Ring finden, farmen und (falls verfügbar) kaufen könnt, darum geht es in diesem Guide.

Liste aller Herstellungsmaterialien in Elden Ring mit Fundorten

Es gibt furchtbar viele Materialien in Elden Ring.

Wie viele Materialien gibt es in Elden Ring?

Knapp 70. Diese Ressourcen ergeben in unterschiedlicher Zusammensetzung hilfreiche Objekte für den Spielverlauf. Ein schwach leuchtender Glühstein zum Beispiel erfordert ein Ruinenfragment plus eine Taubenetzte Herba, ein Gnadenimitator eine Erdenblattblume samt Menschenknochensplitter.

Ohne die Rezepte bzw. Baupläne aus den Handbüchern könnt ihr die entsprechenden Objekte nicht herstellen, selbst wenn ihr die Zutaten kennt.

Jedes Herstellungsobjekt unterliegt einem Rezept bzw. Bauplan, den ihr erst einmal finden müsst. Dafür gibt es diverse Handbücher in der Spielwelt. In jedem stehen ein oder mehrere Rezepte und zum Erweitern des Handwerksrepertoires müsst ihr nicht mehr tun, als das entsprechende Handbuch aufzusammeln bzw. zu kaufen.

Was braucht man, um Objekte in Elden Ring herzustellen?

Das Crafting-System in Elden Ring ist denkbar unkompliziert und erfordert keine allzu großen Verrenkungen. Vorher jedoch müsst ihr das Herstellen freischalten (bzw. das ausgegraute Herstellungsmenü). Ohne die folgenden Gegenstände funktioniert es nicht:

Werkzeugsatz : Ohne das grundlegende Rüstzeug könnt ihr kein einziges Objekt anfertigen. Kauft das aus einem Ledertornister samt Mörser, Stößel und Messer bestehende Werkzeug beim nomadischen Händler Kalé in der Kirche von Elleh. Es kostet schlappe 300 Runen. Damit wird das Menü für die Objektherstellung freigeschaltet, dazu ein paar grundlegende Rezepte zum Einstieg.

: Ohne das grundlegende Rüstzeug könnt ihr kein einziges Objekt anfertigen. Kauft das aus einem Ledertornister samt Mörser, Stößel und Messer bestehende Werkzeug beim nomadischen Händler Kalé in der Kirche von Elleh. Es kostet schlappe 300 Runen. Damit wird das Menü für die Objektherstellung freigeschaltet, dazu ein paar grundlegende Rezepte zum Einstieg. Handbücher : In der Spielwelt sind insgesamt 59 dieser Bücher zu finden (siehe Fundorte der Handbücher). Sie enthalten Baupläne und Rezepte für die Herstellung von Objekten. Wann immer ihr eines dieser Bücher etwa bei einem Händler erblickt, solltet ihr es sofort kaufen.

: In der Spielwelt sind insgesamt 59 dieser Bücher zu finden (siehe Fundorte der Handbücher). Sie enthalten Baupläne und Rezepte für die Herstellung von Objekten. Wann immer ihr eines dieser Bücher etwa bei einem Händler erblickt, solltet ihr es sofort kaufen. Materialien: Natürlich braucht ihr auch die nötigen Teile bzw. Ressourcen, um Gegenstände bauen zu können. Sie müssen in ausreichender Menge vorhanden sein und in eurem Inventar liegen, sonst lässt sich der Gegenstand nicht anfertigen.

Kauft direkt nach dem Spielstart den Werkzeugsatz bei Kalé, um das Herstellungsmenü freizuschalten.

Objektkategorien in Elden Ring

Beim Öffnen des Herstellungsmenüs wird man erst mal erschlagen, zumindest wenn man den Reiter "Alle Objekte" auswählt und schon das eine oder andere Handbuch gefunden hat. Die vier Reiter daneben dienen zum Sortieren, wenn ihr eine bestimmte Kategorie sucht: