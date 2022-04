Elden Ring: Ketzerischer Turm betreten (Rätsel) - So kommt ihr über die unsichtbare Brücke

Der Ketzerische Turm in Elden Ring ist ein Ort auf dem Berggipfel der Riesen (Ostseite).

Er befindet sich südlich vom Ort der Gnade "Eisiger See" und nordwestlich von der Höhle des Geisterrufers.

Hier der Ort auf der Karte:

Wie die meisten Türme in Elden Ring ist auch dieser mit einer magischen Barriere verschlossen und erst zu öffnen, nachdem ihr ein Rätsel gelöst habt. Dieses hier ist anders als die anderen Rätsel.

Die Wichtstatue vor dem Eingang versorgt uns mit dem nötigen Hinweis: "Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares". Hmm, das klingt kryptisch.

Wie kommen wir in den Turm?

Bevor wir uns daran machen, gibt es an der Westseite des Turms 5x Alter Reißzahn, bewacht von zwei Flugmarionetten. Noch ein Stück weiter westlich findet ihr eine Leiche mit 2x Frost tauende Boli am Abgrund.

Nun zum Rätsel mit der Unsichtbarkeit:

Werft von der Nordseite des Turms einen Blick nach Norden. Ihr seht eine kaputte Brücke, die einst auf die andere Seite führte.

Teleportiert euch im Ort der Gnade "Eisiger See" und geht zu diesem Punkt, an dem die Brücke früher endete:

Hier beginnt der Gang über die unsichtbare Brücke.

Schreitet über den Abgrund in Richtung der Turmmauer auf der anderen Seite und ihr geratet auf eine unsichtbare Plattform, die als Brücke zum Turm fungiert.

Nutzt beim Überqueren an dieser Stelle Regenbogensteine oder Pfeile. Wenn sie auf der Brücke liegen bleiben bzw. darin feststecken, könnt ihr sicher treten.

Bis zur Wand auf der gegenüberliegenden Seite geht es geradeaus.

Das Ganze ist ein wenig fummelig und ihr werdet so einige Pfeile benötigen. Aber das ist nicht so wild. Spickt die Brücke lieber in dichtem Abstand mit Pfeilen, als zu große Lücken zu lassen und Gefahr zu laufen, dass dazwischen der Abgrund lauert.

Ein paar Meter vor der Turmwand blickt ihr nach links, etwa an dieser Stelle:

Etwa auf dieser Höhe geht es nach links weiter. Achtet auf die gelb markierten Schneespuren. Sie weisen auf die Brücke hin.

Anhand des Nebels erkennt man ganz leicht, wo die Brücke weiter verläuft (und zwar aufwärts). Schießt weitere Pfeile, um zu erkennen, wo ihr sicher treten könnt.

Bahnt euch den Weg zum Balkon des Turms und ihr erhaltet die Meldung, dass das Schimmersteinsiegel aufgehoben wurde, nachdem ihr den Turm einmal betreten habt.

Der Lohn für die Mühen ist eine neue Zauberei.

Drinnen lauern einige Marionetten. Kämpft euch den Weg nach oben zur Turmspitze, fahrt mit dem Aufzug und ihr findet eine Schatztruhe.

Nach dem Öffnen erhaltet ihr die Zauberei "Ursternregen". Damit habt ihr den Ketzerischen Turm abgeschlossen und Zeit für andere Dinge.

