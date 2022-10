FIFA 23 Rulebreakers Tracker: Alle Spieler und ihre Upgrades in der Übersicht

So funktionieren die Rulebreakers Upgrades in FIFA 23

Das Rulebreakers Event ist auch in FIFA 23 wieder mit von der Partie und läuft in den bekannten Bahnen ab. Sprich: EA Sports verpasst ausgewählten Spielern ein paar besondere Upgrades und Downgrades, wodurch sie ihr ihre bekannten Spielstile hinter sich lassen und in ganze neue Akteure auf dem Platz verwanden. Wie die Verbesserungen der Karten genau funktionieren, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Rulebreakers Karten in FIFA 23?

Die ausgewählten Rulebreakers-Spieler erhalten mit dem Release ihrer jeweiligen Karten ein Upgrade, das nicht nur ihre Gesamtwertung steigen lässt, sondern auch einzelne oder mehrere Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) extrem verstärken, aber auch reduzieren kann. Zudem können sich Spezialwerte wie "Schwacher Fuß", "Skill" oder sogar ihre Position verändert. Durch diese extremen Veränderungen entwickeln die Spieler ganz neue Stärken und Schwächen, wodurch sie auf ganz anderen Positionen eingesetzt werden können und komplett neue Spielstile und Taktiken ermöglichen.

Können Rulebreakers weitere Upgrades während des Events erhalten?

Nein! Entgegen anderen Spezialkarten wie den Ones To Watch oder Road to the Knockouts sind Rulebreakers keine dynamischen Items und können damit nicht weiter steigen. Allerdings sind Initial-Upgrades beim Release der jeweiligen Rulebreaker-Karten schon recht ordentlich. Könnten die Karten noch weiter steigen, wäre es schwierig, noch bessere Karten in den noch folgenden Events zu veröffentlichen (Rulebreakers ist immerhin eine der ersten Promos in der noch jungen FIFA 23-Saison).

