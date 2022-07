Fortnite: No Sweat Summer Event 2022- Alle Aufgaben und Infos zum Sommer Event

Passend zu den Rekordtemperaturen startet nun auch das Fortnite Sommer Event 2022. Das Event steht unter dem Motto "Fortnite: No Sweat Summer" und läuft vom 21. Juli bis zum 9. August (15:00 Uhr) - diesmal gibt es also nicht 14 Tage Sommer in Fortnite, sondern 18 Tage. Passend dazu hat die "No Sweat"-Versicherungsgesellschaft am Strand von Sanctuary eine Partyzone mit Bootsrennen, einem schwimmenden Skate-Park (auf dem man nicht skaten kann) und viele weitere Attraktionen errichtet. Natürlich gibt es auch jeden Tag neue Sommer-Aufgaben mit kostenlosen Belohnungen, neue Fortnite Sommer Skins, ihr könnt bei den Fortnite: The Bock 2.0 Wiederaufbau Aufgaben Tilted Towers wieder aufbauen und vieles mehr. Nachfolgend zeigen wir euch, was beim Sommer Event 2022 geboten wird, welche Aufgaben ihr lösen könnt und welche Belohnungen es gibt. Fortnite No Sweat Sommer Inhalt: Fortnite: Alle Sommer Event 2022 Aufträge und Belohnungen in der Übersicht

Fortnite: Neue Sommer Skins und bekannte Outfits im Shop

Entdeckt "No Sweat Summer"-Inseln von verschiedenen Creators

Fortnite: Alle Sommer Event 2022 Aufträge und Belohnungen in der Übersicht Wie im letzten Jahr, gibt es auch beim Fortnite Sommer Event 2022 wieder 17 Sommer Aufgaben. Diesmal nennt sich das Ganze "No Sweat Summer"-Aufträge und ist drei verschiedene Aufgabebereiche unterteilt, die nacheinander im Verlauf der 18 Tage des Events verfügbar werden – es gibt also jeden Tag um 15:00 Uhr eine neue Sommer-Aufgabe. Los geht es zunächst mit den Aufgaben der Kategorie "No Sweat"-Sponsoring-Aufträge, gefolgt von den "No Sweat"-Produktrückruf-Aufträge, und zum Schluss die "No Sweat"-Produktrückruf-Aufträge. Die Details zu den drei Aufgabengruppen und ihren Belohnungen erfahrt ihr nachfolgend. No Sweat Summer Bonusziele Schließe "No Sweat Summer"-Aufgaben ab (3)

Belohnung: Stil "Nana Frost" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis"

Belohnung: Stil "Nana Frost" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis" Schließe "No Sweat Summer"-Aufgaben ab (7)

Belohnung: Hängegleiter "Sweaty-Segler"

Belohnung: Hängegleiter "Sweaty-Segler" Schließe "No Sweat Summer"-Aufgaben ab (14)

Belohnung: Emote "Sweaty-Rotation" Fortnite: Stil "Nana Frost" Fortnite: Hängegleiter "Sweaty-Segler" Fortnite: Emote "Sweaty-Rotation" Fortnite: No Sweat Sponsoring-Aufträge (ab 21. bis 23. Juli schrittweise verfügbar) Verfügbare Aufgaben Phase 1 – Sammle ein "No Sweat"-Schild auf (1x)

Phase 2 – Trage das "No Sweat"-Schild und platziere es an einem Sponsoring-Ort (1x)

Belohnung: Stil "Leckerkater" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis"

Phase 2 – Trage das "No Sweat"-Schild und platziere es an einem Sponsoring-Ort (1x) Belohnung: Stil "Leckerkater" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis" Springe während des "No Sweat Summer"-Events aus dem Schlachtenbus ab und lande auf der Insel (1x)

Belohnung: Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis"

Belohnung: Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis" Schließe eine Runde auf der Motorboot-Rennstrecke nach dem Start-Countdown ab (1x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Fortnite: Stil "Leckerkater" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis". Fortnite: Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis" Noch erscheinende Aufgaben (Leaks) Bringe einen Charakter mit einer Boogiebombe zum Tanzen (3)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Fortnite: No Sweat Produktrückruf-Aufträge (ab 24. bis 27. Juli schrittweise verfügbar) Noch erscheinende Aufgaben (Leaks): Führe ein Emotes an verschiedenen Promotion-Tanzflächen aus (3x)

Belohnung: Stil "Fisch-Flurry" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis"

Belohnung: Stil "Fisch-Flurry" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis" Benutze eine Türklingel, bis sie kaputt geht (3x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Bleibe mit einem Motorboot 3 Sekunden lang in der Luft (1x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Wirf eine Eistüte bei verschiedenen benannten Orten (3x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Fortnite: Stil "Fisch-Flurry" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis". Fortnite: No Sweat"-Produktrückruf-Aufträge (ab 28. Juli bis 3. August schrittweise verfügbar) Noch erscheinende Aufgaben (Leaks): Breche in verschiedenen Nachbarschaften durch Türen (3x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Entferne "No Sweat"-Schilder von zurückgerufenen Produkten (3x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Platziere das "No Sweat"-Schild in einen offiziellen Abfalleimer (1x)

Belohnung: Stil "Flüchtiger Fluff" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis"

Belohnung: Stil "Flüchtiger Fluff" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis" Bringe aufblasbare "No Sweat Summer"-Objekte zum Platzen (3x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Springe auf Sonnenschirme am Strand (5x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Kicke einen Strandball und einen Riesen-Strandball (2)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Feuer eine Feuerwerk-Leuchtpistole beim Mächtigen Monument oder Tilted Towers ab (1x)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Zerstöre große Seebojen mit Motorbootraketen (3 Stück)

Belohnung: Lobbymusik „No Sweat im Ohr“

Belohnung: Lobbymusik „No Sweat im Ohr“ Füge Gegnern Schaden zu, während du schwimmst (150 Punkte)

Belohnung: Lobbymusik „No Sweat im Ohr“

Belohnung: Lobbymusik „No Sweat im Ohr“ Besuche verschiedene benannte Orte (150 Punkte)

Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte Fortnite: Stil "Flüchtiger Fluff" für Rücken-Accessoire "Frostastisches Knuspereis".

Fortnite: Neue Sommer Skins und bekannte Outfits im Shop Auch in Fortnite Shop wird es sommerlich. Neben bereits bekannten Sommer Skins und Bundles wie Strand-Jules, Strand-Brutus, Strandbomber, Sommerdrift-Paket oder Strandpromenaden-Ruby, die man inklusive passendem Zubehör unter dem Stichpunkt "Sommerlieblinge" im Shop findet, gibt es auch neue Sommer Outfits. Zu den neuen Fortnite Sommer Skins gehören unter anderem Jägerin Charlotte, Undercover-Kor, Riff-Raz und Schwimmprofi Medley (Undercover-Kor und Riff-Raz sind Teil des Küstenkrieger-Pakets). Weitere Outfits sollen im Verlauf des Events nachkommen. Beim Fortnite Summer Event 2022 gibt es wieder ein paar neue Sommer Skins. Im Fortnite Shop findet ihr neue und bekannte Sommer Skins.