Fortnite: The Block 2.0 - Alle Wiederaufbau Aufgaben und Infos zur Gebäude-Abstimmung von Tilted Towers

Epic Games lässt im Rahmen des No Sweat Summer auch das The Block-Wiederaufbau Event in Fortnite anrollen, mit dem das zerstörte Tilted Towers wieder aufgebaut wird. Die Besonderheit: Die Spieler entscheiden, welche Gebäude-Designs in den drei Kategorien "Restaurant", "Apartments" und "Läden" errichtet werden. Für jede Rubrik stehen jeweils drei Entwürfe zur Auswahl, die nicht von den Entwicklern, sondern von der Kreativ-Community kommen. Passend dazu gibt es auch ein paar The Block-Wiederaufbau-Aufträge , die euch zusätzliche Erfahrungspunkte und gratis Items spendieren. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wie die Abstimmung für die Gebäude funktioniert, zwischen welchen Entwürfen ihr euch in den jeweiligen Kategorien entscheiden und welche Aufgaben und Belohnungen ihr bei der Aktion abstauben könnt.

Nun seid ihr also an der Reihe! Entscheidet darüber, welches Restaurant, Apartments und Laden mit Patch 21.40 in Tilted Towers errichtet wird. Nachfolgend erfahrt ihr, welche Finalisten in den Kategorien zur Auswahl stehen und wie ihre Entwürfe aussehen. Zusätzlich haben wir euch die Insel-Codes verlinkt, ihr könnt also die Gebäude-Designs ach selbst in Augenschein nehmen, wenn ihr das wollt. Wie ihr eure Stimme abgeben könnt, erfahrt ihr im nächsten Punkt.

Anfang Juni startete Epic Games den The Block 2.0 Aufruf an die Fortnite Kreativ-Community, bei der Spieler ihre Gebäude-Entwürfe für Restaurants, Appartements und Läden entsprechend vorgegebener Kriterien an die Entwicklungsabteilung von Epic Games einsenden konnten. Die Level-Designer haben aus allen Einsendungen die drei Besten für die jeweiligen Kategorien ausgewählt und überlassen es nun den Fortnite-Spielern, die finale Entscheidung zu treffen.

The Bock Abstimmung: So könnt ihr die neuen Gebäude für Tilted Towers wählen

Wie erwähnt, dürfen die Fortnite Spieler darüber entscheiden, welches der drei zur Auswahl stehenden Gebäude in den jeweiligen Kategorien am Ende in Tilted Towers errichtet werden. Das Ganze läuft in bereits bekannten Bahnen ab. Sprich: Ihr könnt bei den Baustellen vor Ort in Tilted eure Barren an einer Spendenstation abgeben und so für einen Entwurf abstimmen. Die Abstimmung für die drei Kategorien erfolgt nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Hier die jeweiligen Zeiträume:

Fortnite The Bock Abstimmung Zeitplan:

Die The Block Abstimmung der Kategorie "Restaurant" findet vom 21. Juli (15:00 Uhr) bis 27. Juli (21:00 Uhr) statt

Die The Block Abstimmung der Kategorie "Apartments" findet vom 27. Juli (21:00 Uhr) bis 3. August (7:00 Uhr) statt

Die The Block Abstimmung der Kategorie "Läden" findet vom 3. August (7:00 Uhr) bis 9. August (15:00 Uhr) statt

Fundorte der Barren Spendenstationen für die Abstimmung

In Tilted Towers gibt es derzeit drei große Baustellen, an denen später die Gewinner-Gebäude der Abstimmung stehen werden. Jedes Gebäude hat bereits jetzt einen fest vorgesehenen Bauort, an dem ihr an den oben genannten Zeitpunkten die Spendenstation in Form eines Anschlagbrettes findet. So sind die Bauorte vorgesehen:

Apartments werden im Westen

Läden im nördlichen Zentrum

Restaurant im südlichen Zentrum

Fortnite: The Block Bauort Apartments Fortnite: The Block Bauort Läden Fortnite: The Block Bauort Restaurant

Wichtig: Die Gewinner der Barrenabstimmung – und damit ihre Gebäude - werden erst mit Patch V.21.40 in Tilted Towers hinzugefügt.

Mehr zu Fortnite Kapitel 3 Season 3: