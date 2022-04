Die neuen Woche 3 Aufgaben sind in Fortnite Season 3 verfügbar, zu denen auch die Aufgabe "Nutze eine Hoch-Hinaus-Hilfe bei Chonker's Speedway und Command Cavern" gehört. Auf dieser Seite verraten wir euch, was eine Hoch-Hinaus-Hilfe ist und wo ihr sei bei Chonker's Speedway und Command Cavern finden könnt.

Was sind Hoch-Hinaus-Hilfen in Fortnite

Höchstwahrscheinlich fragt ihr euch, was Epic Games meint, wenn von "Hoch-Hinaus-Hilfe" die Rede ist. Das ist eine recht verwirrende Bezeichnung für die neuen Seilrutschen, die euch an Abhängen und Klippen nicht horizontal, sondern vertikal nach oben und unten befördern. Ihr findet sie vor allem dort, wo es viele Berge gibt, aber auch in Städten, den IO-Luftschiffen und viele weiteren Orten.