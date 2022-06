Fortnite: The Nindo 2022 – Neue Naruto Aufgaben lösen und 6 gratis Items bekommen

Die Fortnite x Naruto Shippuden Kooperation geht in Kapitel 3 Season 3 in die zweite Runde und bringt neue Skins und kosmetische Gegenstände von Narutos Rivalen Itachi Uchiha, Gaara, Orochimaru und Hinata Hyuga ins Spiel. Passend dazu gibt es auch eine neue Auflage des Fortnite: Naruto - The Nindo Event, das bereits heute startet (Dienstag, dem 24. Juni 2022) und ganze 16 Tage lang bis zum Freitag, dem 08. Juli 2022 (6:00 Uhr) läuft. In diesem Zeitraum könnt ihr neue Naruto Aufgaben abschließen, um zusätzliche Items wie Emoticons, die Lackierung "Akatsuki", den Fallschirm "Manda" und zahlreiche Erfahrungspunkte zu bekommen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wie ihr euch für "Fortnite: The Nindo" anmelden könnt, welche Aufgaben und Belohnungen euch erwarten und wie das Event funktioniert.

Fortnite: The Nindo 2022 Inhalt: