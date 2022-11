Pokémon Go: Ultrabestien-Ankunft: Weltweit - Alle Details zum Event

Ultrabestien-Ankunft: Weltweit ist ein eintägiges Event in Pokémon Go, bei dem die zuletzt eingeführten Ultrabestien im Mittelpunkt stehen. Ihr könnt sie heute alle bekommen, wenn ihr sie bisher verpasst habt!

Ultrabestien-Ankunft: Weltweit findet in Pokémon Go am Sonntag, den 27. November 2022, von 11 bis 17 Uhr Ortszeit statt.

In unserem Guide zeigen wir euch alle Informationen und Details, die ihr zu dem heutigen Event wissen müsst!

Inhalt:

Welche Ultrabestien kann ich heute fangen?

Grundsätzlich sind zwar sämtliche Ultrabestien in Pokémon Go heute in Raids zu fangen, aber welche ihr wo findet, hängt von der jeweiligen Region an:

Region Ultrabestien in Raid-Kämpfen Amerika Anego

Masskito

Schlingking Asien-Pazifik Anego

Voltriant

Schlingking Europa Anego

Schabelle

Schlingking Nordhalbkugel Katagami Südhalbkugel Kaguron

Wie löse ich die befristete Forschung Ultrabestien-Ankunft: Weltweit?

Zum Event Ultrabestien-Ankunft: Weltweit in Pokémon Go erwartet euch auch eine neue befristete Forschung.

Nachfolgend zeigen wir euch alle Belohnungen und Aufgaben:

Aufgabe Belohnung Gewinne 1 Raid Begegnung mit Anego Gewinne 2 Raids Begegnung mit Voltriant Gewinne 3 Raids Begegnung mit Schabelle Gewinne 4 Raids Begegnung mit Masskito Gewinne 5 Raids Begegnung mit Schlingking Gewinne 6 Raids Begegnung mit Katagami Gewinne 7 Raids Begegnung mit Kaguron Belohnungen 570 EP, 570 Sternenstaub

Mini-Sammler-Herausforderung: Anego

Aufgabe Belohnung Fange ein Anego 7 Anego-Bonbons, 9 Anego-Bonbons, 3 Anego-Bonbons

Welche Boni gibt es bei Ultrabestien-Ankunft: Weltweit?

Während des Events erwarten euch auch verschiedene Boni, hier erst einmal die Event-Boni:

Ihr erhaltet 1,25 Mal mehr EP für gewonnene Raid-Kämpfe gegen Ultrabestien.

Bei Raid-Kämpfen vor Ort besteht eine höhere Chance auf XL-Sonderbonbons .

. Während des Events und bis zu zwei Stunden danach erhaltet ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe von Arenen.

Wenn ihr eine Ultrabestie im Raid-Kampf besiegt, erscheinen außerdem für kurze Zeit im Umkreis der jeweiligen Arena folgende Pokémon:

Maschock

Sichlor (schillernd möglich)

Magmar (schillernd möglich)

Schluppuck

Absol (schillernd möglich)

Picochilla (schillernd möglich + erhöhte Shiny-Chance)

Quabbel

Dedenne

