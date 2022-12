Pokémon Karmesin und Purpur: Alle legendären Pokémon und wie ihr sie bekommt

Natürlich gibt es auch in Pokémon Karmesin und Purpur wieder legendäre Pokémon zu fangen – und zwar gleich mehrere davon! Dazu zählen auch die beiden Cover-Pokémon Koraidon und Miraidon, aber es gibt noch mehr!

In unserem Guide verraten wir euch alles über die legendären Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur und zeigen euch, wo ihr sie finden könnt.

Inhalt:

Koraidon und Miraidon in Pokémon Karmesin und Purpur

Der Unterschied zwischen Koraidon und Miraidon sowie früheren Maskottchen der Pokémon-Spiele ist, dass ihr in Pokémon Karmesin und Purpur fast von Beginn an mit ihnen unterwegs seid.

Ihr begegnet dem jeweiligen Cover-Pokémon eurer Version zu Beginn des Spiels und es bleibt als Reittier an eurer Seite. Im Spielverlauf bekommt ihr noch weitere Fähigkeiten dazu.

Allerdings kommen Koraidon und Miraidon nicht zu eurem Pokédex dazu und ihr könnt sie auch erst nach dem Ende des letzten Kapitels im Kampf einsetzen.

Wie wechsle ich zwischen der Reitform und Kampfform?

Habt ihr die Story von Pokémon Karmesin und Purpur komplett abgeschlossen, schaltet ihr die Möglichkeit frei, bei Koraidon oder Miraidon zwischen der Reit- und der Kampfform zu wechseln.

Um mit dem Pokémon zur Kampfform zu wechseln, braucht ihr natürlich einen freien Platz in eurem Team. Macht also den Weg dafür frei.

Habt ihr das getan, scrollt ihr ganz nach unten bis zur Markierung des legendären Pokémon unterhalb eures Teams und drückt A. Hier habt ihr nun die Chance, zur Kampfform zu wechseln.

Tut ihr das, wird das legendäre Pokémon eurem Team hinzugefügt und ihr könnt es in Kämpfen einsetzen oder aus dem Pokéball lassen.

Klickt ihr den Button zum Reiten, wechselt es automatisch zurück zur Reitform und verschwindet wieder aus eurem Team. Ihr könnt das aber auch manuell tun, indem ihr es im Team auswählt und die entsprechende Option wählt.

Legendäre Schrein-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur

Es gibt in Pokémon Karmesin und Purpur vier legendäre Pokémon, die ihr in Schreinen finden könnt. Zusammen nennt man sie die Schätze des Unheils. Bevor ihr sie fangen könnt, müsst ihr zuerst den jeweiligen Schrein freischalten.

Dazu müsst ihr wiederum Pfähle aus dem Boden ziehen, die in der Paldea-Region verteilt sind. Jeweils acht Stück sind einem spezifischen Schrein zugeordnet.

Zieht die Pfähle aus dem Boden, um die Schreine öffnen zu können.

Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich mit Heilitems und Bällen zu versorgen, bevor ihr versucht, diese legendären Pokémon zu fangen. Ebenso solltet ihr vor jedem Versuch das automatische Speichern deaktivieren und vor dem Kampf manuell speichern.

Nachfolgend findet ihr Links zu den Guides, die sich mit diesen legendären Pokémon, der Position der Schreine und den jeweiligen Pfählen befassen:

Gibt es die legendären Pokémon als schillernde Version?

Alle legendären Pokémon, die ihr in Pokémon Karmesin und Purpur fangen könnt, sind nicht als schillernde Versionen verfügbar.

Das liegt daran, dass es feste Begegnungen mit diesen Pokémon in der Story gibt und sie nicht in der Wildnis von Paldea unterwegs seid. Egal, wie oft ihr euer Spiel neu startet, die legendären Pokémon werden bei einer Begegnung nicht plötzlich schillernd.

Alle legendären Pokémon als Liste

Welche legendären Pokémon gibt es also in Pokémon Karmesin und Purpur? In unsere Liste fassen wir sie für euch zusammen:

Pokémon Type Location Chongjian Unlicht / Geist Südliche Zone 1 Baojian Unlicht / Eis Westliche Zone 1 Dinglu Unlicht / Boden Knusperwaldweg Yuyu Unlicht / Feuer Nördliche Zone 2 Koraidon Kampf / Drache Exklusiv in Pokémon Karmesin

Zweites Exemplar in Zone Null zu finden Miraidon Elektro / Drache Exklusiv in Pokémon Purpur

Zweites Exemplar in Zone Null zu finden

Viel Erfolg beim Fangen der legendären Pokémon!

