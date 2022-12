Pokémon Karmesin und Purpur: Mortipot bekommen, Fatalitee entwickeln und Fatalitee-Splitter finden

Ein weiteres zurückkehrendes Pokémon, das ihr in Pokémon Karmesin und Purpur fangen könnt, ist das kleine Fatalitee. Und mit seiner Entwicklung Mortipot wird es etwas größer. Und dann wären da ja noch die Fatalitee-Splitter, die ihr braucht.

Wozu? In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr Fatalitee in Pokémon Karmesin und Purpur findet, wie ihr es zu Mortipot entwickelt und was ihr mit den Fatalitee-Splittern anstellen könnt.

Inhalt:

Wo finde ich Fatalitee?

Es gibt nur zwei Gebiete, in denen ihr Fatalitee in Pokémon Karmesin und Purpur finden könnt: Rund um Asarilla und in einem kleinen Teil im Osten der Paldea-Region. Eure beste Chance auf ein Fatalitee habt ihr aber rund um Asarilla.

Bedenkt dabei, dass Fatalitee ein wirklich kleines Pokémon ist und in der Gegend herumschwirrt. Es ist einfach, es zu übersehen, besonders wenn ihr auf eurem Pokémon durch die Landschaft reitet.

Fatalitee ist leicht zu übersehen.

Bessere Chancen, eines zu finden, habt ihr übrigens bei Nacht.

Hier sind die Habitate von Fatalitee:

Hier könnt ihr Fatalitee begegnen.

Wie entwickle ich Fatalitee zu Mortipot?

Um Fatalitee in Pokémon Karmesin und Purpur zu Mortipot zu entwickeln, benötigt ihr eines von zwei Items: Eine rissige Kanne oder eine löchrige Kanne.

Das hängt davon ab, ob ihr ein authentisches Fatalitee habt oder ein Fatalitee in der Fälschungsform. Ihr könnt einfach herausfinden, um welche Variante es sich handelt, indem ihr einfach versucht, beide Items auf euer Fatalitee anzuwenden.

Ansonsten könnt ihr mit der Auto-Kampf-Funktion feststellen, um welche Variante es sich handelt. Lasst euer Fatalitee aus dem Pokéball und geht mit der Kamera so nah heran wie ihr könnt. Da es schwebt, könnt ihr auf die Unterseite schauen und herausfinden, ob sich dort ein Stempel befindet, der die Authentizität bestätigt.

Auswirkungen auf Werte und ähnliches hat das übrigens nicht. Auch beim Ausbrüten gibt es keine Garantie, ein authentisches Exemplar auszubrüten, wenn ihr ein authentisches Fatalitee mit einem andere Pokémon kreuzt.

Wo finde ich eine rissige Kanne und eine löchrige Kanne?

Soweit bisher bekannt, könnt ihr sowohl die rissige Kanne als auch die löchrige Kanne in Pokémon Karmesin und Purpur lediglich bei den Auktionen auf dem Markt von Puerto Marinedo finden.

Das heißt also, dass ihr ein wenig Glück haben und unter Umständen doch etwas mehr Geld dafür in die Hand nehmen müsst. Das Angebot im Auktionshaus wechselt täglich (reale Zeit), ihr könnt aber einen Wechsel forcieren, indem ihr an der internen Uhr eurer Switch-Konsole dreht.

Wie kriege ich Fatalitee-Splitter?

Ein anderes wichtiges Item in Pokémon Karmesin und Purpur sind Fatalitee-Splitter. Ihr benötigt sie, um sie gegen eine Fluchrüstung einzutauschen, mit der sich wiederum Knarbon in Pokémon Purpur zur Azugladis entwickeln lässt.

Mehr Infos dazu hier: Pokémon Karmesin und Purpur: Crimanzo und Azugladis bekommen und Knarbon entwickeln.

Fatalitee-Splitter bekommt ihr, indem ihr ein Fatalitee entweder besiegt oder fangt. Die schnellste Methode ist, es zu besiegen. Es ist schwach gegen Geist und Unlicht, also solltet ihr es mit einem entsprechend starken Pokémon bekämpfen. Rund um Asarilla hat Fatalitee ein Level von rund 40, im Osten von Paldea reicht sein Level von 20 bis 30.

Fatalitee-Splitter bekommt ihr, wenn ihr Fatalitee besiegt oder fangt.

Wofür brauche ich die Fatalitee-Splitter?

Wie erwähnt, braucht ihr Fatalitee-Splitter einerseits für die Entwicklung von Knarbon zu Azugladis.

Darüber hinaus sind Fatalitee-Splitter auch für die Herstellung einzelner TMs erforderlich. Und zwar folgende:

Trickbetrug (TM109)

Spukball (TM114)

Phantomkraft (TM151)

