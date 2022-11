Pokémon Karmesin und Purpur: Blaues Johto-Felino bekommen und zu Morlord entwickeln

Wenn ihr euch in Pokémon Karmesin und Purpur an einem Strand aufhaltet, läuft euch dort womöglich das Pokémon Krabbox über den Weg. Dieses könnt ihr später zu einem Krawell entwickeln.

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, was ihr tun müsst, um in Pokémon Karmesin und Purpur au seinem Krabbox ein Krawell zu machen.

Inhalt:

Wo kriege ich Johto-Felino?

Wer neben dem Paldea-Felino auch das blaue Johto-Felino in Pokémon Karmesin und Purpur haben möchte, kann es auch bekommen!

Allerdings findet ihr es nicht irgendwo in den Zonen von Paldea, ihr erhaltet es nur durch einen Tausch mit einem NPC.

Besagten NPC, eine Frau, findet ihr im Zentrum von Garrafosa City neben einem Brunnen. Sprecht sie an und ihr erfahrt, dass sie sich ein Paldea-Felino wünscht.

Ihr solltet keine großen Probleme haben, ein Paldea-Felino zu finden, ihr könnt ihm schon früh begegnen. Es hält sich vor allem im südlichen Bereich von Paldea auf, schaut südlich der Akademie und dort in der Umgebung von Teichen und in Sümpfen nach.

Bringt das Paldea-Felino dann zurück zu dem NPC und ihr erhaltet im Gegenzug ein Johto-Felino. Dieses lässt sich auch mit einem Ditto kreuzen, damit ihr weitere Exemplare in Eiern ausbrüten könnt.

Hier könnt ihr ein Johto-Felino bekommen.

Wie entwickle ich Felino zu Morlord?

Das Johto-Felino lässt sich in Pokémon Karmesin und Purpur auch zu einem Morlord weiterentwickeln.

Dafür müsst ihr auch gar nicht viel anstellen, denn Johto-Felino entwickelt sich automatisch, sobald ihr mit ihm Level 20 erreicht.

Bedenkt nur, dass ihr den Spitznamen des Johto-Felino, da ihr von dem NPC erhaltet, nicht ändern könnt. Wenn ihr das wollt, müsst ihr schon ein eigenes ausbrüten.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Chongjian finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Baojian finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Dinglu finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Yuyu finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Gengar bekommen - So kriegt ihr es ganz einfach!

Pokémon Karmesin und Purpur: Galar-Mauzi - So kriegt ihr die regionale Version!

Pokémon Karmesin und Purpur: Wolwerock in der Zwielichtform bekommen und Wuffels entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Kolowal bekommen und Flaniwal entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Krawell bekommen und Krabbox entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Wampitz bekommen und Blipp entwickeln