Pokémon Karmesin und Purpur: Gengar bekommen - So kriegt ihr es ganz einfach!

Möchtet ihr ein Gengar in Pokémon Karmesin und Purpur für euer Team haben oder es einfach nur für euren Pokédex haben? Ihr könnt ganz einfach an ein Exemplar des Pokémon kommen, wenn irh wisst, wo ihr danach suchen müsst.

Unser Guide zeigt euch, wie ihr euch in wenigen Schritten ein Gengar in Pokémon Karmesin und Purpur sichern könnt und was ihr genau dafür tun müsst.

Inhalt:

Wie kriege ich Gengar?

Um Gengar zu bekommen, müsst ihr euch in Pokémon Karmesin und Purpur nach Fermanca City begeben. Dort findet ihr einen weiblichen NPC, die Dame hat einen kleinen Auftrag für euch.

Sie wünscht sich von euch ein Britzigel. Bringt ihr es ihr, erhaltet ihr von ihr ein Alpollo zurück. Normalerweise entwickelt sich Alpollo durch einen Tausch zu Gengar und das ist auch beim Tausch mit diesem NPC der Fall.

Ihr müsst ihr also nur ein Britzigel beschaffen und schon erhaltet ihr im Tausch von ihr ein Alpollo, das sofort nach dem Tausch zu einem Gengar wird.

Hier findet ihr den NPC in Fermanca City:

Hier könnt ihr ein Gengar bekommen.

Wo finde ich Britzigel?

Wie erwähnt, braucht ihr ein Britzigel, um ein Gengar in Pokémon Karmesin und Purpur bekommen zu können. Zum Glück müsst ihr danach nicht zwingend weit reisen.

Britzigel kann an den Sandstränden in der Paldea-Region auftauchen, allerdings ist es auch kein allzu häufiger Gast. Dennoch werdet ihr keine Ewigkeiten mit der Suche verbringen.

Ihr könnt euch zum Beispiel direkt zum Strand neben Fermanca City begeben. Wenn ihr auf Anhieb dort kein Britzigel findet, kehrt mehrmals dorthin zurück oder versucht es an einem der anderen Strände.

Die Pokémon am Strand neben Fermanca City haben einen Level von um die 20. Mit einem entsprechend guten Team solltet ihr keine Schwierigkeiten haben, ein Britzigel zu fangen.

Britzigel findet ihr an Stränden.

