Pokémon Karmesin und Purpur: Donnersichel und Eisenkrieger finden und fangen

Sobald ihr das Endgame in Pokémon Karmesin und Purpur erreicht, könnt ihr auch eine neue Art von Pokémon fangen: Paradox-Pokémon. Es sind starke Pokémon, zu denen auch Donnersichel und Eisenkrieger zählen.

Obendrein ist es nicht einfach, sie zu finden. Ihr müsst erst einmal wissen, wo ihr in Pokémon Karmesin und Purpur nach ihnen suchen müsst. Wir zeigen euch in unserem >Guide, wo ihr sie findet!

Inhalt:

Sind Donnersichel und Eisenkrieger Versions-exklusiv?

Bei Donnersichel und Eisenkrieger handelt es sich um Versions-exklusive Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur.

Bei Donnersichel handelt es sich um ein Pokémon aus der Vergangenheit, bei Eisenkrieger um ein Pokémon aus der Zukunft. Donnersichel, das wie Brutalanda aussieht, bekommt ihr nur in Pokémon Karmesin, während Eisenkrieger, eine Art Mischung aus Guardevoir und Galagladi, nur in Pokémon Purpur zu finden ist.

Wo finde ich Donnersichel und Eisenkrieger?

Ihr könnt beide Pokémon an einer bestimmten Stelle in Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur finden. Dazu müsst ihr in die Zone Null reisen, fangen könnt ihr sie erst, nachdem ihr den Abspann des Spiels gesehen habt.

Ihr erreicht diese Stelle relativ schnell, indem ihr zum Tor zu Zone Null reist und das Gebäude betretet. Im Inneren geht ihr zum Teleporter und wählt dort die Observationsstation 2 als Ziel aus.

Reist zur zweiten Station.

Das Spiel schickt euch direkt zu dieser. Verlasst die Observationsstation und macht euch auf den Weg in Richtung der dritten Station. Es geht ein wenig nach unten, an einem Wasserfall vorbei und ihr kommt zu einer Art Kurve. Neben einem Baum seht ihr bei ein paar Felsen eine kleine Lücke, durch die ihr in eine Höhle gelangt.

Auf dem Weg zu Station 3 gelangt ihr durch einen kleine Lücke in eine Höhle.

Diese Höhle ist der einzige Ort in Paldea, an dem ihr diese beiden Pokémon finden könnt.

Wie fange ich Donnersichel und Eisenkrieger?

Habt ihr den Ort erreicht, an dem sich Donnersichel und Eisenkrieger in Pokémon Karmesin und Purpur aufhalten sollen, findet ihr sie unter Umständen nicht sofort. Ihre Spawnrate ist niedrig, also müsst ihr euch unter Umständen in Richtung Höhleneingang zurückziehen und wieder die Höhle betreten.

Wiederholt das so lange, bis das jeweilige Pokémon früher oder später endlich auftaucht.

Pokémon Karmesin: Donnersichel ist ein Pokémon vom Typ Drache und Unlicht, passt also auf, wenn ihr Feen-Pokémon bei euch habt. Versucht es mit Pokémon vom Typ Eis, Kampf, Käfer oder Drache zu konfrontieren.

Pokémon Purpur: Eisenkrieger hat die Typen Fee und Kampf. Anfällig ist es für Attacken der Typen Gift, Flug, Psycho, Stahl und Fee. Ihr könnt verschiedene Typen im Kampf einsetzen, nur auf Drache solltet ihr verzichten, dagegen ist es immun.

Direkt zum Start könnt ihr versuchen, es mit einem Flottball zu fangen. Da ihr euch in einer Höhle befindet, helfen euch zudem Timerbälle weiter.

In der Höhle könnt ihr das Pokémon fangen.

Wie kriege ich Donnersichel und Eisenkrieger in meiner Version?

Wenn ihr das jeweils andere Pokémon, das nicht exklusiv in eurer Version erhältlich ist, haben möchtet, müsst ihr es mit einer anderen Spielerin oder einem Spieler tauschen.

Ansonsten ist es auch möglich, sich einem Freundeskreis anzuschließen und es selbst zu fangen, wenn der Host mit der anderen Version des Spiels eine Gruppe bildet.

