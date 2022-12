Pokémon Karmesin und Purpur: Frubaila und Fruyal bekommen und Frubberl entwickeln

Das Pokémon Frubberl ist auch in Pokémon Karmesin und Purpur mit dabei, ebenso wie seine beiden Entwicklungen. Ihr könnt euch auch Frubaila sowie Fruyal für euren Pokédex sichern.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was genau ihr tun müsst, um Frubberl in Pokémon Karmesin und Purpur zu finden und daraus ein Frubaila und ein Fruyal zu machen!

Inhalt:

Wo finde ich Frubberl?

Frubberl hält sich primär auf Bäumen in Pokémon Karmesin und Purpur auf. Das heißt, dass ihr mit der Sprint-Fähigkeit eures legendären Pokémon gegen einen Baum rennen müsst.

Habt ihr Glück, fällt ein Frubberl vom Baum, das ihr anschließend wiederum bekämpfen und fangen könnt. Beachtet, dass Frubberl nicht in der gesamten Paldea-Region zu finden ist. Schaut euch die Karte an, wenn dort ein Frubberl-Icon zu sehen ist, solltet bei einem Baum in der Nähe eines zu finden sein.

Frubberl könnt ihr fangen, nachdem es von einem Baum gefallen ist.

In diesen Regionen könnt ihr Frubberl finden:

Frubberl ist hier zu finden.

Wie entwickle ich Frubberl zu Frubaila?

Die Entwicklung von Frubberl zu Frubaila in Pokémon Karmesin und Purpur ist relativ einfach.

Ihr müsst nur dafür sorgen, dass euer Frubberl Level 18 erreicht und schon entwickelt es sich zu einem Frubaila.

Frubaila könnt ihr aber auch direkt in der Wildnis fangen. Es hält sich in wenigen Bereichen der Paldea-Region gerne in der Nähe von Bäumen auf:

Einem Frubaila könnt ihr hier begegnen.

Wie entwickle ich Frubaila zu Fruyal?

Zu guter Letzt könnt ihr euer Frubaila in Pokémon Karmesin und Purpur zu einem Fruyal entwickeln.

Zuerst einmal sorgt ihr dafür, dass euer Frubaila Level 28 erreicht. Auf diesem Level kann es die Attacke Stampfer lernen, die ihr ihm auch beibringen solltet. Habt ihr das getan, entwickelt sich das Pokémon beim nächsten Levelaufstieg zu Fruyal.

Hat euer Frubaila schon einen höheren Level als 28, aber noch nicht die Stampfer-Attacke, könnt ihr euch in der Detailansicht des Pokémon an eine frühere Attacke erinnern und sie ihm beibringen.

