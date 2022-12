Pokémon Karmesin und Purpur: Hypnomorba und Morbitesse bekommen und Mollimorba entwickeln

Das Einall-Pokémon Mollimorba hält sich auch in der Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur auf. Und auch seine beiden Entwicklungen Hypnomorba und Morbitesse könnt ihr euch für euren Pokédex sichern.

Nachfolgend lest ihr in unserem Guide, wie ihr Mollimorba in Pokémon Karmesin und Purpur bekommt und was ihr tun müsst, um die beiden Entwicklungen zu erhalten.

Inhalt:

Wo finde ich Mollimorba?

Tatsächlich findet ihr Mollimorba nur an einer Stelle der Paldea-Region: In Westliche Zone 3 und auch dort nur unmittelbar neben Pinchores.

Ihr müsst euch zu dem Bereich neben dieser kleinen Minensiedlung begeben. Dort findet ihr ein paar kleinere steinige Hügel und einen Zaun auf der rechten Seite. Vor euch solltet ihr wiederum mehrere größere Klippen sehen.

Mollimorba taucht dort selten auf. Aber wenn ihr die Region immer wieder betretet und verlasst, sollte es früher oder später auftauchen.

Mollimorba findet ihr nur an einer bestimmten Stelle.

Wie entwickle ich Mollimorba zu Hypnomorba?

Zum Glück ist die Entwicklung von Mollimorba in Pokémon Karmesin und Purpur deutlich einfacher, als das Pokémon überhaupt erst einmal zu finden.

Ihr müsst euer Mollimorba auf Level 32 aufsteigen lassen, damit es sich zu einem Hypnomorba entwickelt.

Darüber hinaus könnt ihr Hypnomorba auch direkt in Südliche Zone 6 unmittelbar außerhalb von Asarilla fangen.

Wie entwickle ich Hypnomorba zu Morbitesse?

Auch die Entwicklung von Hypnomorba zu Morbitesse ist in Pokémon Karmesin und Purpur keine große Schwierigkeit.

Erhöht die Stufe eures Hypnomorba auf Level 41 und beim Stufenaufstieg entwickelt es sich zu Morbitesse. Relativ unkompliziert, oder?

