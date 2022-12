Pokémon Karmesin und Purpur: Scherox bekommen und Sichlor entwickeln

Zu den wiederkehrenden Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur zählt auch Sichlor. Habt ihr das Pokémon gefangen, könnt ihr euch auch seine Weiterentwicklung Scherox sichern.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, wie ihr ihr das Flug- und Käfer-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur fangt und entwickelt.

Inhalt:

Wo finde ich Sichlor?

Die gute Nachricht ist, dass Sichlor in Pokémon Karmesin und Purpur relativ leicht zu finden ist.

Es taucht vergleichsweise häufig auf und aufgrund seiner Größe ist es in der Spielwelt auch einfach zu erkennen.

Ihr könnt eure Suche zum Beispiel auf den Nordwesten konzentrieren, es lebt dort vor allem an Ufern und in Bambushainen, aber ihr könnt ihm auch an anderen Stellen begegnen. Es sollte nicht lange dauern, eins zu finden.

Sichlor ist relativ einfach zu finden.

Wie entwickle ich Sichlor zu Scherox?

Um Sichlor in Pokémon Karmesin und Purpur zu Scherox zu entwickeln, seid ihr auf eine Freundin oder einen Freund angewiesen.

Ihr müsst das Pokémon nämlich tauschen, während es einen Metallmantel als Item trägt.

Sofern ihr nicht untereinander ein Sichlor tauscht, müsst ihr das Scherox, das sich durch den Tausch entwickelt, anschließend natürlich wieder zurücktauschen.

Den Metallmantel bekommt ihr wiederum nur bei einem Shop in Pokémon Karmesin und Purpur. Ihr findet ihn im Angebot von Botobeutel in Fermanca City und er kostet euch 3.000 Pokédollar.

Damit sich ein Sichlor entwickelt, braucht es einen Metallmantel.

