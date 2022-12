Pokémon Karmesin und Purpur: Zorua finden und fangen

Mit Zorua verhält es sich in Pokémon Karmesin und Purpur ähnlich wie mit Ditto. Auch Zorua könnt ihr in seiner ursprünglichen Form nicht in der Wildnis sehen, es tarnt sich als andere Pokémon.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr Zorua in Pokémon Karmesin und Purpur ganz einfach aufspüren und fangen könnt!

Inhalt:

Wo finde ich Zorua?

Zorua ist in Pokémon Karmesin und Purpur ausschließlich in Nördliche Zone 1 und Westliche Zone 3 zu finden. Dort hält es sich bevorzugt in der Nähe von Bäumen auf, weshalb ihr auch dort nach ihm Ausschau halten solltet.

Verkompliziert wird die Sache dadurch, dass es nur gelegentlich anzutreffen ist und dann auch nicht in seiner ursprünglichen Form zu sehen ist. Wie ihr es aber entdeckt, lest ihr im nächsten Abschnitt.

Hier ist Zorua zu finden.

Wie entdeckte ich Zorua?

Es gibt mehrere Arten, ein Zorua in Pokémon Karmesin und Purpur zu entdecken. Eine davon ist, einen Kampf mit einem Pokémon zu starten. Handelt es sich dabei um ein Zorua, nimmt es direkt zum Start des Kampfes seine ursprüngliche Form an.

Ihr müsst aber nicht zwingend Kämpfe starten, um herauszufinden, ob ihr ein Zorua vor euch habt. Die Methode funktioniert wie bei Ditto. Wenn ihr per ZL-Button ein Pokémon anvisiert, seht ihr dessen Name und Level über ihm.

Wenn euch das Pokémon vor euch bereits bekannt ist (sprich: ihr habt es im Pokédex), aber ein "???" als Name auftaucht, handelt es sich um ein Zorua. Habt ihr euer erstes Zorua gefangen, seht ihr beim Anvisieren auch Zorua als Name, wenn es sich um dieses Pokémon handelt.

Außerdem könnt ihr vom Picknick Gebrauch machen. Findet sich kein Zorua, baut ein Picknick auf und packt es anschließend wieder zusammen. Dadurch respawnen die Pokémon in der Umgebung und vielleicht befindet sich diesmal ein Zorua darunter.

Darüber hinaus solltet ihr auf das Verhalten der Pokémon achten. Zorua ist ängstlicher als die meisten Pokémon. Ihr seht Schweiß und es versucht davonzulaufen. Ein guter Indikator dafür, dass es sich um ein Zorua handeln könnte.

Habt ihr einen Kampf gegen Zorua gestartet, könnt ihr es wie üblich fangen.

Zorua tarnt sich wie Ditto als ein anderes Pokémon.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Welches Starter-Pokémon ist das beste?

Pokémon Karmesin und Purpur: Chongjian finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Baojian finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Dinglu finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Yuyu finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Evoli-Entwicklungen und wo ihr es fangen könnt

Pokémon Karmesin und Purpur: Scherox bekommen und Sichlor entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Laschoking und Lahmus bekommen und Flegmon entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Lucario bekommen und Riolu entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Crimanzo und Azugladis bekommen und Knarbon entwickeln