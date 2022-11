Pokémon Karmesin und Purpur: Kryppuk finden - Hier müsst ihr suchen!

Auch ein Kryppuk könnt ihr euch wieder in Pokémon Karmesin und Purpur fangen und diesmal müsst ihr dafür gar nicht mal so viel machen wie in anderen Spielen.

Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr in Pokémon Karmesin und Purpur ein Kryppuk finden und fangen könnt.

Inhalt:

Wo finde ich Kryppuk?

Wenn ihr bereits einen Pokédex-Eintrag zu Kryppuk in Pokémon Karmesin und Purpur habt, werdet ihr feststellen, dass euch dort keine Habitate angezeigt werden.

Es gibt aber ein paar feste Spawnpunkte, an denen das Pokémon auftauchen hat. Diese befinden sich, soweit wir bisher wissen, überwiegend am oder um den Montanata herum.

Bei Nacht ist die Chance höher, dass an den jeweiligen Orten ein Kryppuk auftaucht. Seht ihr keines, verlasst die Gegend und kehrt noch einmal zurück. Irgendwann sollte es erscheinen.

Kryppuk Location 1

In möglicher Fundort von Kryppuk befindet sich südlich der Montanata-Arena. Dort befindet sich eine kleine Ruine, die ziemlich offen steht und leicht zu finden ist.

Wenn ihr schon viele oder alle Fähigkeiten von Koraidon und Miraidon habt, solltet ihr leicht hinkommen.

Kryppuk Location 2

Eine weitere Chance habt ihr in der nordwestlichen Ecke des Montanata. Wenn es dort auftaucht, dann auf der östlichen Seite des Flusses, in der Nähe der grünen Ecke im Nordosten.

Auch hier gilt wieder: Ihr kommt einfacher hin, wenn Koraidon und Miraidon bereits viele Fähigkeiten haben. Kryppuk befindet sich dort auf einer der kleineren Klippen, wenn es denn dort auftaucht.

Kryppuk Location 3

Noch ein möglicher Spawnpunkt befindet sich weit im Westen am äußersten Rand des Montanata.

Wenn Kryppuk dort aufgetaucht ist, könnt ihr es in der Nähe der Spitze des Gebirges dort sehen, daher seht ihr recht schnell, ob es dort ist oder nicht.

Wie kann ich Kryppuk einfacher finden?

Mithilfe von Sandwiches könnt ihr eure Chancen verbessern, ein Kryppuk zu finden. Einige Sandwiches und deren Zutaten erhöhen die Chance, bestimmte Arten von Pokémon zu finden.

Kryppuk hat die Typen Geist und Unlicht, daher braucht ihr natürlich auch ein Sandwich, dass genau diese Boni mit sich bringt.

Ihr sucht dabei nach Sandwiches und Zutaten, die die folgenden Werte steigern:

Begegnungskraft: Geist

Begegnungskraft: Unlicht

Fangkraft: Geist

Fangkraft: Unlicht

Esst ein entsprechendes Sandwich und macht euch dann auf die Suche nach Kryppuk.

Wie fange ich Kryppuk?

Wenn ihr ein Kryppuk in Pokémon Karmesin und Purpur gefunden habt, müsst ihr es auch erst einmal noch fangen.

Und Kryppuk macht es euch definitiv nicht einfacher, wenngleich es mit einem Sandwich, das die Fangkraft steigert, etwas einfacher ist.

Versucht es zu Anfang mit einem Flottball, dann mit Hyperbällen, Finsterbällen (in der Nacht) und, wenn der Kampf sich länger zieht, mit Timerbällen.

Wenn alles nicht hilft, versucht, die Gesundheit von Kryppuk etwas zu reduzieren. Schwächen hat es nur gegen Feen-Attacken, also versucht es mit einer etwas schwächeren Feen-Attacke.

Macht euch keine Sorgen, wenn ihr es versehentlich besiegt: Irgendwann taucht ein neues auf.

