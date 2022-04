Newscast: In der ersten Folge sprechen Martin, Alex und Ana über die größten News der Woche

Wir freuen uns euch in dieser turbulenten Woche ein neues Format vorstellen zu können: Unseren Newscast. Die Redaktion diskutiert hier etwa eine halbe Stunde lang in einer Mischung aus Podcast und News-Update über die aktuellen Geschehnisse der Videospielbranche. Der Newscast geht jeden Freitag um 12:00 live.

Diese Woche sind Martin, Alex und Ana am Start und gehen den richtig wichtigen Fragen auf den Grund: Wird das neue Monkey Island so gut wie das alte? Brauchen wir das Max Payne Remake wirklich und was ist eigentlich mit Lara Croft los? Zuletzt erwartet euch eine Blitzrunde, in der Martin und Alex nicht mehr als fünf Worte über die Wochenthemen verlieren dürfen! Worauf wartet ihr? Holt euch einen warmen Kaffee und lasst euch updaten:

Zu den Themen der Woche:

Was haltet ihr vom Newscast, welche Rubrik würdet ihr gerne bei uns sehen? Wir freuen uns auf euer Feedback!