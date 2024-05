EA FC 24 Serie A TOTS & NWSL TOTS kommt morgen! - Leaks enthüllen erste Profis

In dieser Team der Saison-Woche dreht sich mit dem FC 24 Serie A TOTS und NWSL TOTS alles um den italienischen Herrenfußball und den amerikanischen Frauenfußball. Beide Teams erscheinen diesen Freitag (24. Mai 2024), und wie üblich gibt es vorab wieder Leaks von verlässlichen Quellen, die die ersten Profis enthüllen. Wir stellen euch nachfolgend alle bislang geleakten Spieler und Spielerinnen vor und aktualisieren die Seite, wenn EA die offiziellen Teams enthüllt.

FC 24 Serie A TOTS Leaks: Diese Spieler sollen im Lega Nazionale Professionisti Serie A Team erscheinen

In der siebten Event-Woche steht mit dem Serie A TOTS der italienische Fußball im Rampenlicht. Wie üblich werden für das Team 15 Spieler erwartet: fünf Stürmer, fünf Mittelfeldspieler, vier Verteidiger und ein Torwart. Hinzu werden eine Handvoll "Serie A TOTS Moments"-Spieler sowie einzelne Squad Building Challenges- / Objectives-Spieler kommen. Das offizielle Serie A TOTS erscheint erst am Freitag, dem 24. Mai 2024 um 19:00 Uhr, doch wie schon bei den anderen Teams gibt es auch jetzt schon einige Leaks von bekannten und verlässlichen Data Minern und Leakern wie Fut Police, Fut Sheriff, FifaTradingRomania und Co., die die ersten Profis enthüllen.

Nachfolgend stellen wir euch alle bislang geleakten Serie A TOTS-Spieler vor, denkt aber immer daran, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt, die trotz der Zuverlässigkeit der Leaker auch falsch sein können. Zudem sind die GES-Upgrades nur erste Vorhersagen und können von den tatsächlichen Upgrades zum Release der Karten abweichen.

Spieler Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) PlayStyle+ & PlayStyles POS Verein Rafael Leao 96 / TBA★SB / TBA★SF

(Serie A TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Serie A TOTS-Karte) 86 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Raserei

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Harter Pass

PS#3 = Flair

PS#4 = Tricks

PS#5 = Schneller Schritt LF (LM, MS, ST) AC Mailand Paulo Dybala 96 / TBA★SB / TBA★SF

(Serie A TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Serie A TOTS-Karte) 86 / 4★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Flair

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Ruhender Ball

PS#3 = Technik

PS#4 = First Touch

PS#5 = Trivela

PS#6 = Akrobatisch MS (ZOM, ST) AS Rom (Roma FC) Lautaro Martinez 95 / TBA★SB / TBA★SF

(Serie A TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Serie A TOTS-Karte) 87 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Technik

PS#2 = Flair

PS#3 = Trivela ST (MS) Inter Mailand Theo Hernandez 95 / TBA★SB / TBA★SF

(Serie A TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Serie A TOTS-Karte) 85 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Raserei

PS#2 = Schneller Schritt

PS#3 = Unerbittlich

PS#4 = Weiter Abwurf LV (LAV, LM) AC Mailand Hakan Çalhanoğlu 94 / TBA★SB / TBA★SF

(Serie A TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Serie A TOTS-Karte) 85 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Weiter Pass

PS#2 = Trivela ZM (ZDM) Inter Mailand

Info: Analog zu den anderen Teams wurde auch für das italienische Team kein Serie A TOTS Vote im Vorlauf abgehalten. Das liegt daran, dass EA Sports die Spieler in diesem Jahr entsprechend den tatsächlichen Leistungsdaten der Profis in der Saison 2023/24 auswählt. Genaueres dazu erfahrt ihr hier: Warum es in FC 24 keine TOTS Votes gibt (außer dem Bundesliga TOTS Vote).

