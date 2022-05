Elden Ring: Alle Klangperlen mit Fundorten, wofür man sie braucht, wo abgeben und was sie freischalten

Die Klangperlen in Elden Ring sind spezielle Schlüsselgegenstände, mit denen das Angebot der Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste erweitert werden kann.

Es gibt verschiedene Kategorien von Klangperlen. Manche findet man beim Erkunden der Spielwelt, manche gibt es für das Besiegen von Bossen und wieder andere erhaltet ihr bei bestimmten Charakteren.

Wann immer ein Charakter etwas zu verkaufen hat, und sei es noch so wenig, verfügt er über eine Klangperle. Habt ihr kein Problem mit moralischen Grauzonen, könnt ihr jeden Händler-NPC töten, ihm seine Klangperle abnehmen und sie bei den Zwillingsjungfern in der Tafelrunde abgeben.

Auf diese Weise lässt sich das Warenangebot des Zwischenlands an einem zentralen Ort bündeln, ohne dass man zum Einkaufengehen viel hin und her laufen müsste.

In dieser Liste zeigen wir, wo ihr alle Klangperlen in Elden Ring finden könnt und was sie freischalten.

Es gibt viele verschiedene Klangperlen in Elden Ring.

Hinweis: Bei Handwerksmaterialien und Co. steht in der Übersicht jeweils die verkaufte Menge dabei. Steht keine Anzahl davor, handelt es sich entweder um einen Ausrüstungsgegenstand (den man ohnehin nur einmal braucht) oder eine Klangperle, die z.B. einen unbegrenzten Vorrat an Schmiedesteinen freischaltet.

Springe zu:

Klangperlen von Nachtbossen

Die folgenden Klangperlen findet ihr bei den Klangperlenjägern. Das sind versteckte Minibosse, die ausschließlich bei Nacht erscheinen, und das nur an bestimmten Orten. Jeder Jäger lässt eine andere Perle fallen, die bestimmte Crafting-Materialien zugänglich macht. Die Klangperle des Medizinhändlers versorgt euch immerhin mit den wichtigsten Boli für verschiedene Heilvorgänge.

Klangperle des Knochenhändlers

Fundort: Geht in der Nacht zur Hütte des Kriegsmeisters in West-Limgrave und besiegt den Klangperlenjäger, der hier auftaucht (nur bei Nacht). Steht stattdessen Ritter Bernahl in der Hütte, rastet noch einmal am Ort der Gnade und geht sicher, dass die Nacht angebrochen ist. Der Jäger sollte erscheinen und hinterlässt die Perle nach seiner Niederlage.

Schaltet frei:

Dünne Bestienknochen: 150 Runen

Schwere Bestienknochen: 250 Runen

Klangperle des Fleischhändlers

Fundort: Geht in der Nacht zur Kirche der Gelübde im Osten von Liurnia. Die riesige Schildkröte Miriel sollte nicht hier sein. Falls doch, rastet noch mal am Ort der Gnade, geht sicher, dass die Nacht angebrochen ist, und besiegt den Klangperlenjäger. Er hinterlässt die Perle.

Schaltet frei:

Scheibe Fleisch: 1000 Runen

Klumpen Fleisch: 1500 Runen

Schildkrötenhals-Fleisch: 1200 Runen

Klangperle des Medizinhändlers

Fundort: Geht in der Nacht zur Hütte des Einsiedlerhändlers auf dem Altus-Plateau (in den Randgebieten der Hauptstadt Leyndell) und besiegt den Klangperlenjäger, der hier auftaucht. Er hinterlässt die Perle.

Schaltet frei:

Neutralisierende Boli: 1200 Runen

Blutstillende Boli: 1200 Runen

Frost tauende Boli: 2400 Runen

Stimulierende Boli: 3000 Runen

Klangperle des Gravitationssteinhändlers

Fundort: Geht in der Nacht zur Hütte des abgeschiedenen Händlers im Nordwesten von Caelid und besiegt den Klangperlenjäger, der außerhalb der Hütte spawnen sollte (nur bei Nacht). Falls nicht, rastet noch einmal und geht sicher, dass die Nacht angebrochen ist. Der besiegte Jäger hinterlässt die Perle.

Schaltet frei:

Gravitationssteinfächer: 400 Runen

Gravitationssteinbrocken: 600 Runen

Klangperle 1 des isolierten Händlers

Fundort: Der einsame Händler, der die erste Perle dieser Reihe droppt, sitzt in der Hütte des abgeschiedenen Händlers auf der Halbinsel der Tränen (unweit vom wandelnden Mausoleum in dem Bereich).

Schaltet frei:

5x Blutiger Eiterfinger: 1000 Runen

3x Schmiedestein (2): 400 Runen

3x Steinschwertschlüssel: 2000 Runen

1x Verlorene Kriegsasche: 3000 Runen

5x Adernblatt: 600 Runen

Zweihänder: 3500 Runen

Laterne: 1800 Runen

Pfeil: 20 Runen

Bolzen: 40 Runen

15x Großpfeil: 300 Runen

15x Ballistenbolzen: 300 Runen

3x Opferzweig: 600 Runen

Notiz: Wanderndes Mausoleum: 600 Runen

Klangperle 2 des isolierten Händlers

Fundort: Der einsame Händler, der die zweite Perle dieser Art droppt, sitzt außerhalb der Akademie von Raya Lucaria (nach dem Durchschreiten des blauen Siegels am Südtor umdrehen und dem Weg nach Süden folgen; er hockt hinter den Wölfen).

Schaltet frei:

Asche der Vampirwichte: 2000 Runen

3x Trinas Lilie: 1000 Runen

8x Blutiger Eiterfinger: 1500 Runen

1x Auge von Yelough: 1500 Runen

3x Steinschwertschlüssel: 3000 Runen

1x Verlorene Kriegsasche: 4000 Runen

Handbuch 2 von Fevor: 3500 Runen

Meteorbolzen: 120 Runen

20x St. Trinas Pfeil: 160 Runen

Haube aus blauem Stoff: 1000 Runen

Weste aus blauem Stoff: 1500 Runen

Kriegerbeinschutz: 1000 Runen

Kriegerstulpen: 1000 Runen

3x Opferzweig: 3000 Runen

Notiz: Das Geheimnis des Kantors: 1200 Runen

Notiz: Gespenster: 800 Runen

Notiz: Dorf der Rasenden Flamme: 800 Runen

Klangperle 3 des isolierten Händlers

Fundort: Der einsame Händler, der die dritte Perle droppt, sitzt im Nordwesten von Caelid in der Hütte des abgeschiedenen Händlers (nördlich von den Ruinen von Caelem und östlich vom Niederen Erdenbaum).

Schaltet frei: