Elden Ring: Grab des heroischen Riesentöters, Boss: Uralter Held von Zamor

Das Grab des heroischen Riesentöters in Elden Ring ist ein Ort auf dem Berggipfel der Riesen (Ostseite).

Es liegt westlich von den Katakomben des Riesengipfels, ist aber nicht so einfach zu erreichen, wie man nach einem Blick auf die Karte annehmen würde. Ihr müsst vom Ort der Gnade "Grabstein der Riesen" aus nach Westen/Südwesten reiten.

An einer Stelle müsst ihr einmal springen und kommt ansonsten mehr oder weniger auf das Grab zu.

Aktiviert den Ort der Gnade (Grab des heroischen Riesentöters) und ihr könnt direkt im ersten Raum einen Steinschwertschlüssel opfern.

Ihr gelangt in eine kleine Bücherei und findet die Zauberei "Flamme, beschütze mich!".

Folgt dann dem Gang nach Süden und erledigt den Feuermönch. Zerschlagt die scheinbare Wand auf der rechten Seite, um in dem Gang dahinter 1x Goldene Rune (11) zu finden.

Ihr könnt euch von hier aus fallen lassen in den Raum mit dem Lichtsiegel, um den Wachhund nicht zu triggern.

Lasst euch hier fallen, um den Wachhund nicht zu triggern.

Ansonsten folgt ihr den Stufen links in den ersten großen Raum des Grabes, müsst dann aber mit dem aufgescheuchten Wachhund fertig werden.

Genau wie die Wichte in dem Bereich ist er nur verletzbar, wenn ihr ihn einmal in das Lichtsiegel gelockt und damit verletzbar gemacht habt (man kennt diese Mechanik bereits aus dem Grab des heiligen Helden).

Ansonsten sind die Gegner nur verletzbar, wenn ihr sie ins Lichtsiegel lockt.

In dem Raum findet ihr neben der Treppe 1x Gräbertallilie (7) und im überschwemmten Raum hinter dem Wachhund 1x Gräbertallilie (9).

Weiter geht es durch den südlichen Gang. Von rechts lodern Flammen in eure Richtung. Wartet, bis sie verstummt sind, und rennt auf den Flammenwerfer zu. Geht rechts in der Nische in Deckung und erledigt den Flammenmönch, der euch in den Rücken fallen möchte.

Lasst die Säule zunächst in Position und folgt den Stufen südlich nach oben, wenn gerade keine Flammen ausströmen. Im folgenden Raum kommt ein Mönch rechts über die Stufen nach unten. Erledigt ihn und ihr könnt oben 1x Frostfett sammeln und einen weiteren Steinschwertschlüssel benutzen.

Dies verschafft uns Zugang zum Raum oberhalb der Flammenwerfersäule mit zwei Items darin: 1x Gräbertallilie (8) und ein Kriegshammer namens Schädelkerzenständer. Vorsicht, drei Wichtschatten treiben sich hier ebenfalls herum. Lockt sie zum Lichtsiegel und haut sie platt.

Lasst die Statue im unteren Raum hochgefahren und ihr habt hier ein Lichtsiegel.

Weiter Richtung Süden geht es zu einem Aufzug, der euch nach unten bringt. Schickt ihn nach der Fahrt sofort wieder hoch, wodurch die Statue mit dem Licht erscheint und damit auch ein Siegel auf dem Boden.

Unterhalb der Statue erkennt ihr eine Nische. Zieht an dem Hebel für den Aufzug und huscht schnell hinein, um ins Kellergeschoss zu fahren.

Hebel ziehen und schnell in die Nische, um nach unten zu gelangen.

Schaltet den ersten Wachhund aus und pflückt hinter dem Aufzug 1x Gräbertallilie (9). Lockt dann den zweiten Wachhund rechts hinter der Ecke an und macht auch mit ihm kurzen Prozess.

Sammelt hinter ihm 1x Gräbertallilie (8), ignoriert vorerst die Leiter neben ihm und nehmt stattdessen die andere Leiter im Osten des Raumes. Sie führt in einen Bereich mit einem Feuerprälaten, der euch den Rücken zudreht.

Schleicht euch heran und macht den Dicken platt. Als Belohnung winken 1x Große Gräbertallilie sowie das Siegel der Riesen.

Hier ist alles erledigt. Nehmt nun die Leiter neben dem Wachhund nach oben, die wir eben noch ignoriert haben. Ihr gelangt zurück in den Raum mit dem Aufzug, aber auf einer höheren Ebene. Sammelt 1x Gräbertallilie (8) sowie 1x Gräbertallilie (7) und lasst euch in den bekannten Bereich fallen.

Besiegt den Riesen zum Öffnen der Bosstür dahinter.

Öffnet nun das große Tor mithilfe des Hebels, hinter dem ein Riese zum Vorschein kommt. Lockt diesen zum Lichtsiegel und erledigt ihn, um die Bosstür direkt hinter dem Riesen zu öffnen.

Schnappt euch vorher noch 1x Geistertallilie (9) und tretet durch den Nebel. Wieder erwartet uns ein alter Bekannter.