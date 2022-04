Elden Ring: Tunnel von Yelough Anix, Boss: Astel, Sterne der Finsternis

Die Tunnel von Yelough Anix in Elden Ring sind ein Ort im Geweihten Schneefeld (Westseite des Berggipfels der Riesen).

Sie liegen auf der Westseite des Areals, und zwar nur wenige Meter südlich der Ruinen von Yelough Anix. Hier der Ort auf der Karte:

Nutzt drinnen den Aufzug, aktiviert den Ort der Gnade (Tunnel von Yelough Anix) und weiter geht es durch den nordwärts führenden Gang.

Ihr gelangt in einen Gang mit einer Holztür (nicht von dieser Seite zu öffnen) und einem Loch. Lasst euch fallen.

Unten sammelt ihr 3x Frostfett bei einer Leiche und könnt den ersten Minenarbeiter plattmachen. Folgt dem angrenzenden Gang in den großen Minenraum.

In dieser Mine gibt es vor allem einen Vorrat an hochwertigen Schmiedesteinen.

Erledigt die Arbeiter, nehmt der Leiche links 1x Goldene Rune (10) ab und die Leiter nach unten.

Unten lauert euch ein Alabasterfürst auf und droppt, wenn ihr Glück habt, ein Alabasterfürstenschwert. Besiegt die beiden Arbeiter in der nordöstlichen Ecke und plündert die Umgebung.

Es gibt 1x Runenbogen und 1x Uralter Drachenschmiedestein. Im westlichen Tunnel finden wir noch 2x Schmiedestein (8) und im südlichen Bereich noch einmal.

Nun geht es mit der Leiter wieder hoch und mit einem Sprung auf die andere Seite Richtung Norden. Folgt dort dem Gang bis in einen Raum mit einer Leiter und einem Arbeiter.

Erledigt diesen, sammelt 1x Dunkelschmiedestein (8), bei der Leiche 6x Sprengsteinklumpen und klettert die Leiter nach oben, wo es 1x Schmiedestein (8) gibt.

Nach der zweiten Leiter landet ihr in einem Raum, in dem es ein weiterer Alabasterfürst wissen will. Haut den Kerl platt, sammelt bei der Leiche 1x Heldenrune (5), links 1x Schmiedestein (8) sowie rechts 1x Dunkelschmiedestein (9) und 1x Dunkelschmiedestein (8).

Der Weg zum Boss ist nicht mehr weit.

Richtung Westen öffnet ihr mit der Holztür eine Abkürzung zum Ort der Gnade. Hinter dem großen Holztor erwartet uns der Boss der Tunnel.