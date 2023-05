Zelda: Tears of the Kingdom: Komplettlösung, Tipps und Tricks

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist endlich da und als Nachfolger zu Breath of the Wild so umfangreich wie erwartet. Passend dazu haben wir die Lösung für das gewaltige, viele Stunden lange Switch-Abenteuer in Hyrule.

Egal ob Hauptquests, Nebenquests, Schreine, Himmelsinseln, Hyrule-Oberwelt oder Untergrund - wir haben die passenden Guides für Tears of the Kingdom (aka Breath of the Wild 2). Nichts wird ausgelassen, aber das Erstellen und Vervollständigen der Komplettlösung zu Zelda: Tears of the Kingdom wird eine ganze Weile dauern. Jeden Tag kommen neue Inhalte hinzu, neue Themen, Übersichten, Wege, Fundorte, Schätze, Waffen, Krogs, Tipps und Tricks für den Aufenthalt in Hyrule und das große Abenteuer über und unter den Wolken.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Komplettlösung

Allgemeine Guides und Tipps

Wie funktioniert...?

Alle Türme

Vergessene Himmelsinsel

Einleitung und Suche nach Zelda:

Die verschlossene Pforte:

Erste Schritte in Hyrule

Auf nach Hyrule:

Das schwebende Schloss:

Das Volk im Untergrund:

Impa und die Geoglyphen:

Untersuche die vier Regionen:

1. Dorf der Zoras in Ranelle

Bedeckt von Schlamm:

Sidon aus dem Dorf der Zoras:

Die zerbrochene Steintafel:

Hinweise über den Himmel:

Reparatur der Zora-Rüstung:

Insel der sprudelnden Wasser:

Wassertempel:

2. Goronia, Dorf der Goronen in Eldin

Yunobo aus Goronia:

Feuertempel:

3. Dorf der Orni in Hebra

Tulin aus dem Dorf der Orni:

Himmelsleiter-Inseln:

Windtempel:

Weitere Hauptziele in Kürze...

Alle Schreine gelöst

Weitere Schreine in Kürze...

Vergessene Himmelsinsel

Inneres Hyrule

Ebene von Hyrule

Hyrule-Gebirge

Wald von Hyrule

Sumpf von Ranelle

Quellen von Ranelle

West-Necluda

Ost-Necluda

Prärie von Phirone

Akkala-Hochebene

Meer von Akkala

Inneres Akkala

Schlucht von Eldin

Berge von Eldin

Todesberg

Tabanta-Grenzland

Hebra-Berge

Alle Nebenquests

Weitere Nebenaufgaben in Kürze...

Ebene von Hyrule / Inneres Hyrule

Sumpf von Ranelle

Quellen von Ranelle

Inneres Akkala

Eldin / Goronia

Tabanta-Grenzland / Orni-Dorf

Alle Episoden

Weitere Episoden in Kürze...

Tipps und Tricks zu Zelda: Tears of the Kingdom

Sprecht mit jedem NPC : Eigentlich banal, nur zur Sicherheit. Vor allem zu Beginn auf der Vergessenen Himmelsinsel solltet ihr mit allen Konstrukten reden (die gesprächsbereit sind). Sie verdeutlichen die Spielgrundlagen, wie die Systeme funtktionieren, wie man einen Kälteschutz herstellt, wie man Dinge baut, überlebt und vieles mehr. Auch im späteren Spielverlauf lohnt sich jedes Gespräch, und sei es nur für eine kleine Geschichte am Wegrand.

: Eigentlich banal, nur zur Sicherheit. Vor allem zu Beginn auf der Vergessenen Himmelsinsel solltet ihr mit allen Konstrukten reden (die gesprächsbereit sind). Sie verdeutlichen die Spielgrundlagen, wie die Systeme funtktionieren, wie man einen Kälteschutz herstellt, wie man Dinge baut, überlebt und vieles mehr. Auch im späteren Spielverlauf lohnt sich jedes Gespräch, und sei es nur für eine kleine Geschichte am Wegrand. Holt euch ein Pferd : Schon auf der Ebene von Hyrule, dem Startgebiet nach der Vergessenen Himmelsinsel, könnt ihr Pferde finden und fangen. Tut das so schnell wie möglich und registriert sie bei einer Pferdestation. Pferde verkürzen die Reisezeit und bringen euch schneller von A nach B.

: Schon auf der Ebene von Hyrule, dem Startgebiet nach der Vergessenen Himmelsinsel, könnt ihr Pferde finden und fangen. Tut das so schnell wie möglich und registriert sie bei einer Pferdestation. Pferde verkürzen die Reisezeit und bringen euch schneller von A nach B. Helft Reisenden gegen Monster : Seht ihr irgendwo auf euren Erkundungen eine Person, die von einem Monster angegriffen wird, dann steht ihr bei. Die geretteten Reisenden bedanken sich in der Regel mit Nahrungsmitteln für Link.

: Seht ihr irgendwo auf euren Erkundungen eine Person, die von einem Monster angegriffen wird, dann steht ihr bei. Die geretteten Reisenden bedanken sich in der Regel mit Nahrungsmitteln für Link. Seht euch die Innenwände von Ställen an : In den Stallungen findet ihr Poster an den Wänden, die Rezepte für Tränke oder Nahrungsmittel enthalten. Anhand der Bilder (und mit etwas gutem Willen) lassen sich die Zutaten erkennen und ihr könnt das Ganze nachkochen.

: In den Stallungen findet ihr Poster an den Wänden, die Rezepte für Tränke oder Nahrungsmittel enthalten. Anhand der Bilder (und mit etwas gutem Willen) lassen sich die Zutaten erkennen und ihr könnt das Ganze nachkochen. Sucht in Ortschaften nach einem Schrein : Das ist ein wichtiger Tipp. Ortschaften wie Kakariko, Hateno oder Goronia verfügen über keinen Schnellreisepunkt, obwohl man das vielleicht erwarten würde. Stattdessen gibt es in jedem Ort einen Schrein, den ihr aktivieren könnt. Dieser kann fortan per Schnellreise angesteuert werden, aber ihr dürft nicht vergessen, ihn freizuschalten.

: Das ist ein wichtiger Tipp. Ortschaften wie Kakariko, Hateno oder Goronia verfügen über Schnellreisepunkt, obwohl man das vielleicht erwarten würde. Stattdessen gibt es in jedem Ort einen Schrein, den ihr aktivieren könnt. Dieser kann fortan per Schnellreise angesteuert werden, aber ihr dürft nicht vergessen, ihn freizuschalten. Nicht kaputte Pfeile einsammeln : Wer viel mit dem Bogen arbeitet und Pfeile schießt, trifft sicher auch mal daneben. So ist das nun einmal. Sammelt diese Pfeile wieder ein, sie gehen in der Regel nicht kaputt, wenn sie auf Felsen, Wände oder andere Hindernisse treffen.

: Wer viel mit dem Bogen arbeitet und Pfeile schießt, trifft sicher auch mal daneben. So ist das nun einmal. Sammelt diese Pfeile wieder ein, sie gehen in der Regel nicht kaputt, wenn sie auf Felsen, Wände oder andere Hindernisse treffen. Wann bekommt man das Parasegel? : Es dauert eine Weile. Folgt dem Verlauf der Geschichte von der Vergessenen Himmelsinsel bis nach Hyrule und dort den Aufgaben von Purah im Spähposten. Nach ein paar Erledigungen und einigen Märschen überreicht sie Link sein geliebtes Segel und ihr könnt damit durch die Luft gleiten.

: Es dauert eine Weile. Folgt dem Verlauf der Geschichte von der Vergessenen Himmelsinsel bis nach Hyrule und dort den Aufgaben von Purah im Spähposten. Nach ein paar Erledigungen und einigen Märschen überreicht sie Link sein geliebtes Segel und ihr könnt damit durch die Luft gleiten. So gelangt man in den Himmel : Eine wichtige Frage für den Anfang. Abgesehen davon, dass Links Abenteuer im Himmel beginnt, könnt ihr euch von freigeschalteten Kartografiertürmen hochschießen lassen und oben das Parasegel öffnen, um die luftigen Regionen zu erkunden. Oder ihr haltet Ausschau nach abstürzenden Trümmerteilen aus dem Himmel. Diese auffälligen Felsen können, nachdem sie auf dem Boden gelandet sind, mit der Zeitumkehr "zurückgespult" werden. Stellt euch vorher drauf und sie befördern Link nach oben wie ein Fahrstuhl.

: Eine wichtige Frage für den Anfang. Abgesehen davon, dass Links Abenteuer im Himmel beginnt, könnt ihr euch von freigeschalteten Kartografiertürmen hochschießen lassen und oben das Parasegel öffnen, um die luftigen Regionen zu erkunden. Oder ihr haltet Ausschau nach abstürzenden Trümmerteilen aus dem Himmel. Diese auffälligen Felsen können, nachdem sie auf dem Boden gelandet sind, mit der Zeitumkehr "zurückgespult" werden. Stellt euch vorher drauf und sie befördern Link nach oben wie ein Fahrstuhl. Sammelt alles ein : Ein banal klingender Tipp, aber man kann es nicht genug betonen. Nehmt alles mit, was Link aufsammeln kann. Abgesehen von Waffen, Schilden und Bögen gibt es keine Begrenzung des Inventars. Ihr könnt so viele Materialen, Rüstungen, Proviant und Sonau-Bauteile tragen, wie ihr möchtet.

: Ein banal klingender Tipp, aber man kann es nicht genug betonen. Nehmt alles mit, was Link aufsammeln kann. Abgesehen von Waffen, Schilden und Bögen gibt es keine Begrenzung des Inventars. Ihr könnt so viele Materialen, Rüstungen, Proviant und Sonau-Bauteile tragen, wie ihr möchtet. Kocht Essen für die Reisen : Findet ihr einen Stall oder eine Ortschaft, gibt es dort in der Regel eine Kochstelle, die sich benutzen lässt. Tut das. Werft Zutaten in den Topf und seht, was dabei herauskommt. So könnt ihr Tränke und Gerichte herstellen, die Link z.B. heilen, seine Ausdauer auffüllen, das Schleichen verbessern, die Stärke sowie Abwehr erhöhen und vieles mehr. Habt immer einen Vorrat an Nahrungsmitteln dabei, falls es hart auf hart kommt.

: Findet ihr einen Stall oder eine Ortschaft, gibt es dort in der Regel eine Kochstelle, die sich benutzen lässt. Tut das. Werft Zutaten in den Topf und seht, was dabei herauskommt. So könnt ihr Tränke und Gerichte herstellen, die Link z.B. heilen, seine Ausdauer auffüllen, das Schleichen verbessern, die Stärke sowie Abwehr erhöhen und vieles mehr. Habt immer einen Vorrat an Nahrungsmitteln dabei, falls es hart auf hart kommt. Schaltet den Schutzraum frei : Nach der Ankunft von Hyrule zieht es Link in der Hauptquest als Erstes zum Spähposten. Auch wenn ihr dem nicht nachgehen müsst, solltet ihr es tun und rasch hinter euch bringen. Im Spähposten schaltet ihr den Schutzraum frei (der genau in der Mitte liegt, erreichbar über eine Leiter), in dem ihr kostenlos übernachten könnt und immer wieder neue Waffen zum Mitnehmen findet.

: Nach der Ankunft von Hyrule zieht es Link in der Hauptquest als Erstes zum Spähposten. Auch wenn ihr dem nicht nachgehen müsst, solltet ihr es tun und rasch hinter euch bringen. Im Spähposten schaltet ihr den Schutzraum frei (der genau in der Mitte liegt, erreichbar über eine Leiter), in dem ihr kostenlos übernachten könnt und immer wieder neue Waffen zum Mitnehmen findet. Schaltet die Karte mit Türmen frei : Jede Region der Spielwelt hat einen Turm, den ihr finden und aktivieren könnt. Damit legt ihr den Kartenausschnitt der Region frei und erkennt darauf Details wie Flüsse, Berge, Seen und mehr. Wie man die Türme findet und aktiviert, lernt ihr in der frühen Hauptquest "Das schwebende Schloss".

: Jede Region der Spielwelt hat einen Turm, den ihr finden und aktivieren könnt. Damit legt ihr den Kartenausschnitt der Region frei und erkennt darauf Details wie Flüsse, Berge, Seen und mehr. Wie man die Türme findet und aktiviert, lernt ihr in der frühen Hauptquest "Das schwebende Schloss". Setzt Markierungen auf der Karte : Bis zu 300 Stempelsymbole und sechs Leuchtmarkierungen (erscheinen auf der Minimap als Kompass) könnt ihr auf der Karte platzieren. Das sollte genügen, um die Übersicht zu behalten.

: Bis zu 300 Stempelsymbole und sechs Leuchtmarkierungen (erscheinen auf der Minimap als Kompass) könnt ihr auf der Karte platzieren. Das sollte genügen, um die Übersicht zu behalten. Nutzt das Fernglas : Mit Klick auf den rechten Stick nehmt ihr Links Fernglas und könnt in dieser Ansicht mit der A-Taste Leuchtmarkierungen setzen. Das funktioniert auch, wenn Link sich im freien Fall befindet oder mit dem Parasegel durch die Luft schwebt.

: Mit Klick auf den rechten Stick nehmt ihr Links Fernglas und könnt in dieser Ansicht mit der A-Taste Leuchtmarkierungen setzen. Das funktioniert auch, wenn Link sich im freien Fall befindet oder mit dem Parasegel durch die Luft schwebt. Fangt Käfer und Insekten : Alles, was krabbelt und kreucht, kann eingefangen werden. Link muss sich beeilen und kann Käfer, Insekten und sogar Echsen mit der Hand fangen. Daraus lassen sich Tränke herstellen, wenn ihr sie zusammen mit einer Monsterzutat (z.B. einem Horn) in einen Topf werft und kocht.

: Alles, was krabbelt und kreucht, kann eingefangen werden. Link muss sich beeilen und kann Käfer, Insekten und sogar Echsen mit der Hand fangen. Daraus lassen sich Tränke herstellen, wenn ihr sie zusammen mit einer Monsterzutat (z.B. einem Horn) in einen Topf werft und kocht. Unterwegs in der Wildnis und es wird kalt? Macht ein Lagerfeuer, indem ihr ein Holzbündel und einen Feuerstein nebeneinanderlegt und mit einer metallenen Waffe auf den Stein schlagt. Der Funke springt buchstäblich über und ihr habt eine Wärmequelle.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: Zelda Tears of the Kingdom - Komplettlösung