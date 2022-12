Pokémon Karmesin und Purpur: Horrerba bekommen und Weherba entwickeln

Weherba zählt zu den neuen Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur und es bringt auch eine Entwicklung mit sich. Diese hört wiederum auf den Namen Horrerba.

Wir ihr aus einem Weherba in Pokémon Karmesin und Purpur ein Horrerba macht, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide zur Entwicklung.

Inhalt:

Wo finde ich Weherba?

Weherba sieht in Pokémon Karmesin und Purpur nicht nach einem Pokémon aus, das ihr in den grüneren Regionen des Spiels finden würdet. Und das könnt ihr auch nicht.

Das Pokémon, das vom Wind herumgeweht wird, findet ihr ausschließlich in der Brutzelwüste und in Östliche Zone 3. Dort solltet ihr aber wiederum keine Probleme damit haben, eines zu finden.

Es taucht in beiden Gegenden relativ häufig auf, achtet nur darauf, wenn vor euch etwas über den Boden rollt: Wahrscheinlich ist es ein Weherba. Startet einen Kampf und fangt es mit eurem Ball.

Hier könnt ihr Weherba finden.

Wie entwickle ich Weherba zu Horrerba?

Die Entwicklungsmethode von Weherba in Pokémon Karmesin und Purpur passt eigentlich ganz gut zu dem Pokémon.

Ihr müsst Weherba aus dem Pokéball lassen und es muss 1.000 Schritte neben euch herlaufen, bevor es sich entwickeln kann. Zum Glück geht das relativ schnell, da Weherba zügig unterwegs ist.

So sieht Horrerba aus.

Nach ein paar Minuten solltet ihr die erforderlichen Schritte zusammenhaben, wenngleich ihr nirgends einen genauen Zähler dafür habt. Wenn es ausreichend Schritte absolviert hat, braucht es nur noch einen Levelaufstieg, damit sich Weherba zu Horrerba entwickelt.

An einigen wenigen Stellen in der Paldea-Region könnt ihr aber auch ein Horrerba in der Wildnis finden und fangen. Schaut hier nach:

Horrerba lässt sich hier finden.

