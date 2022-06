Diablo Immortal: Portale und legendäre Embleme - Wie ihr mehr davon bekommt

Es gibt verschiedene Arten von Portalen in Blizzards Diablo Immortal, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Dabei handelt es sich um das Ältestenportal und um das Herausforderungsportal. Und legendäre Embleme spielen dabei auch eine Rolle, wenn ihr wertvolle Beute haben möchtet.

Unser Guide zeigt euch alles, was ihr zu diesen Themen in Diablo Immortal wissen solltet.

Alles über Ältestenportale, Herausforderungsportale und legendäre Embleme in Diablo Immortal:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wo finde ich Ältestenportale und Herausforderungsportale in Diablo Immortal?

Das Ältestenportal und das Herausforderungsportal in Diablo Immortal befinden sich in Westmark im Innenhof des Palastes.

Ihr gelangt dort hin, indem ihr der Hauptstory folgt. Finden könnt ihr beide Portale dann direkt nebeneinander in der Mitte des Hofes.

Links von den Portalen befinden sich zudem zwei wichtige Händler. Der Emblem-Händler und der Fading-Ember-Händler. Diese spielen eine wichtige Rolle, also merkt euch, wo sie sich befinden.

Wie aktiviere ich Ältestenportale in Diablo Immortal?

Ältestenportale sind die primäre Quelle für eines der wichtigsten Items in Diablo Immortal: Legendäre Edelsteine.

Betretet ihr ein Ältestenportal, kämpft ihr euch anschließend durch einen Dungeon und müsst eine spezifische Aufgabe erfüllen. Das kann etwa sein, Feinde schnell zu besiegen. Eine Leiste auf der linken Seite zeigt euch an, wie euer Missionsfortschritt aussieht.

Sobald ihr die Aufgabe erfüllt habt, taucht der Endboss des Dungeons auf. Besiegt ihr ihn, ist der Dungeon abgeschlossen.

Welche Belohnungen ihr bei einem Ältestenportal bekommt, hängt davon ab, welches Emblem ihr einsetzt, um das Portal zu öffnen.

Macht ihr es ohne Embleme, könnt ihr noch immer gute Items, Erfahrungspunkte und Fading Ember erhalten. Letzteres tauscht ihr beim entsprechenden Händler gegen Runen ein.

Nutzt ihr ein seltenes Emblem zum Öffnen des Portals, könnt ihr zufällige Runen als Belohnung erhalten. Diese braucht ihr, um Edelsteine herzustellen. Es besteht auch eine kleine Chance, einen legendären Edelstein zu bekommen.

Ein legendäres Emblem sorgt für einen garantierten legendären Edelstein, den ihr beim Abschluss des Dungeons erhaltet. Sie sind eines der wichtigsten Items im Spiel. Es ist allerdings schwierig, an legendäre Embleme zu gelangen, ohne dafür echtes Geld auszugeben.

Wie kriege ich mehr legendäre Embleme in Diablo Immortal?

Legendäre Embleme in Diablo Immortal könnt ihr im Item-Shop des Spiels bekommen, aber ebenso beim Emblem-Händler neben den Portalen und beim Händler in der oberen rechten Ecke in Westmark, neben dem Wegpunkt.

Ferner bekommt ihr 7 legendäre Embleme über 30 Tage hinweg, indem ihr den Battle Pass kauft.

Um legendäre Embleme im In-Game-Shop oder beim Emblem-Händler kaufen zu können, müsst ihr mit Ewigen Kugeln bezahlen. Diese Währung kauft ihr mit Echtgeld.

Beim Hiltshändler in Westmark könnt ihr aber auch mit Ehre bezahlen, die ihr im Spiel verdient. Entweder durch den Kauf des Battle Pass oder durch die Erfüllung von Herausforderungen und Story-Erfolgen.

Ihr bekommt zum Beispiel Ehre, wenn ihr einen bestimmten Kampflevel erreicht oder Bosse der Hauptstory besiegt. Ein legendäres Emblem kostet 1.600 Ehre, ihr könnt dort aber nur ein legendäres Emblem pro Monat kaufen.

Ebenso sind dort maximal zwei seltene Embleme pro Tag für jeweils 300 Ehre erhältlich.

Wie aktiviere ich das Herausforderungsportal in Diablo Immortal?

Das Herausforderungsportal funktioniert in Diablo Immortal ähnlich wie das Ältestenportal. Zum Öffnen braucht ihr allerdings keine Embleme. Stattdessen gibt es hier Schwierigkeitsstufen, die euch immer mehr herausfordern. Ihr bekommt eine ordentliche Belohnung, wenn ihr sie erstmals abschließt.

Wie beim Ältestenportal erhaltet ihr nach dem Betreten eine spezielle Aufgabe, die ihr in dem Dungeon abschließen müsst. Erfüllt ihr diese Aufgabe, taucht der Endboss auf.

Bei den Belohnungen der Herausforderungsportale geht es mehr um Ausrüstung. Für das erstmalige Abschließen einer Stufe erhaltet ihr „hochqualitative Gegenstände“, die besser sind als das, was ihr gerade tragt, ebenso Enigmatic Crystal.

Letztere werden zum Verbessern von sekundären Ausrüstungsgegenständen verwendet, also etwa Gürtel, Schuhe und so weiter.

Mehr zu Diablo Immortal: