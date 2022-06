Elden Ring: Alle Notizen lesen und welche Nachrichten darin stehen

Die Notizen in Elden Ring üben eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus.

Immerhin muss man die meisten dieser Zettel bei den nomadischen Händlern in der Spielwelt erst kaufen, bevor man sie lesen kann und erfährt, welche Weisheiten darin festgehalten sind. Die dafür erforderlichen Runen könnt ihr euch sparen.

In diesem Guide zeigen wir alle Notizen in Elden Ring, wo man sie bekommt und - viel wichtiger - was darin niedergeschrieben steht.

Springe zu:

Notizen in Elden Ring

Irgendwie ist das System ganz nett. Statt künstliche Questpfeile wie in anderen Spielen einzublenden, hat sich From Software für ein System mit Notizen entschieden. Sie weisen auf interessante Orte, Gegner, Verstecke oder sonstige Dinge in der Spielwelt hin, aber man kann sie auch ignorieren.

Sie kosten in der Regel nur wenige hundert Runen. Wenn man die gerade nicht zur Hand hat und trotzdem wissen möchte, was darin steht, lest ihr hier den Inhalt der Notizen.

Notiz: Flasche der wundersamen Arznei

"Eine Flasche der wundersamen Arznei liegt noch immer in der Dritten Kirche von Marika nördlich des Nebelwalds. Überquert die Brücke der Hochstraße und folgt dem Pfad der Tiere nach Norden"

Erhältlich bei: Kalé in der Kirche von Elleh in Limgrave.

Preis: 200 Runen.

Hinweis auf: die Flasche der wundersamen Arznei in der Dritten Kirche von Marika in Limgrave.

Notiz: Ruinen eines Wegpunkts

"Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunkts an den Straßen durch Limgrave."

Erhältlich bei: Kalé in der Kirche von Elleh in Limgrave.

Preis: 200 Runen.

Hinweis auf: Zauberin Sellen im Keller der Ruinen eines Wegpunkts.

Notiz: Steingräbertrolle

"Die Köpfe der Steingräbertrolle tragen noch alte Wunden."

Erhältlich bei: Nomadischem Händler südöstlich der Küstenhöhle in Limgrave.

Preis: 400 Runen.

Hinweis auf: die Steinträgertrolle, als Boss bekannt etwa aus vom Tunnel von Limgrave. Brecht ihre Haltung und haut dann, wenn sie umkippen, auf den Kopf.

Notiz: Gespenster

"Die kriechenden königlichen Gespenster sind allesamt verflucht. Heilkünste sind ihr Verderben und Eure Rettung."

Erhältlich bei: Abgeschiedenem Händler in der Akademie von Raya Lucaria.

Preis: 800 Runen.

Hinweis auf: die Verletzbarkeit der königlichen Gespenster (das sind die gekrönten Kerle, die hin und wieder Geistertallilien droppen). Mit Heilanrufungen könnt ihr ihnen Schaden zufügen.

Notiz: Dorf der Rasenden Flamme

"Südlich des Großen Aufzugs von Dectus liegt das Dorf der Rasenden Flamme, die Heimat der Kranken. Haltet Euch fern von diesem Ort."

Erhältlich bei: Abgeschiedenem Händler in der Akademie von Raya Lucaria.

Preis: 800 Runen.

Hinweis auf: das Dorf der Rasenden Flamme im Norden von Liurnia, wo ihr mit dem Wahnsinn der Bewohner konfrontiert werdet.

Notiz: Wanderndes Mausoleum

"Wer den Weg des Mausoleums aufhalten will, muss zunächst um seine Füße für Ordnung sorgen."

Erhältlich bei: Hütte des abgeschiedenen Händlers im Westen der Halbinsel der Tränen.

Preis: 600 Runen.

Hinweis auf: die wandernden Mausoleen und die Möglichkeit, sie zu stoppen, indem man die Ablagerungen an ihren Füßen zerschlägt.

Notiz: Vorteile der Gravitationsmagie

"Gravitationskraft kann fliegende Gegner schnell zu Fall bringen."

Erhältlich bei: Nomadischem Händler an der Südhochstraße von Caelid.

Preis: 800 Runen.

Hinweis auf: die Anfälligkeit fliegender Feinde gegen Gravitationszauber.

Notiz: Das Geheimnis des Präzeptors

"Präzeptor Seluvis versteckt ein schmutziges Geheimnis in einem Keller der Ruinen unweit der drei Schwestern. Auch die abscheuliche Götzenhexe treibt sich dort häufig herum."