FIFA 23: Die besten Lengthy Spieler und wie ihr noch mehr bekommt

Die Lengthy Spieler sind eine Neuerung in FIFA 23 und ermöglicht es Spielern, die normalerweise Sprints nicht so zur Geltung kommen, auf dem Platz zu glänzen.

Das gilt vor allem dann, wenn ihr genau wisst, was Lenghty Spieler in FIFA 23 sind und wie sie euch helfen können. In unserem Guide haben wir daher alles Wissenswerte dazu für euch zusammengestellt und zeigen die besten Lengthy Spieler.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was sind Lengthy Spieler in FIFA 23?

Was genau sind eigentlich Lengthy Spieler in FIFA 23? Es sind neue Archetypen von Spielern und Lengthy ist einer davon und bezeichnet sprintstarke Spieler, die einen kurzen Moment brauchen, um das volle Tempo zu erreichen.

Zu ihnen zählen etwa Spieler wie Virgil Van Dijk, von denen man weiß, dass sie groß und stark, aber auch schnell sind. Das Ziel bei FIFA 23 bestand darin, diesen Spielern gegenüber agileren Gegenspielern eine bessere Chance zu geben.

Damit ein Spieler als Lengthy Spieler gilt, muss er bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Bedenkt dabei, dass FIFA 23 euch im Spiel nicht anzeigt, ob ein Spieler in diese Kategorie fällt oder nicht, ihr müsst das schon selbst anhand der Werte und Eigenschaften ableiten.

Um zum Lengthy-Archetyp zu gehören, muss ein Spieler folgende Voraussetzungen erfüllen:

Der Spieler muss mindestens 1,74 Meter groß sein

Der Beschleunigungswert muss bei mindestens 55 liegen

Der Stärkewert muss bei mindestens 65 liegen

Der Stärkewert muss mindestens 14 Punkte über dem Beweglichkeitswert liegen

Was sind die besten Lenghty Spieler in FIFA 23?

Wer also große und starke und zugleich auch schnelle Spieler haben möchte, ist mit den Lengthy Spielern in FIFA 23 gut beraten. Nachfolgend zeigen wir euch für die Verteidigung, das Mittelfeld und den Sturm die besten Lengthy Spieler in FIFA 23.

Die besten Lengthy Verteidiger in FIFA 23

An der Spitze der Lengthy Verteidiger in FIFA 23 steht Liverpools Virgil Van Dijk.

Spieler Position Gesamtwert Verein Virgil Van Dijk IV 90 Liverpool Ruben Dias IV 88 Manchester City Kalidou Koulibaly IV 87 Chelsea Antonio Rüdiger IV 87 Real Madrid Milan Skriniar IV 86 Inter Mailand

Die besten Lengthy Mittelfeldspieler in FIFA 23

Bei den Lenghty Mittelfeldspielern in FIFA 23 nimmt Manchester Uniteds Casemiro den Spitzenplatz ein.

Spieler Position Gesamtwert Verein Casemiro ZDM 89 Manchester United Fabinho ZDM 87 Liverpool Sergej Milinkovic-Savic ZM 86 Lazio Rom Paul Pogba ZM 85 Juventus Turin Declan Rice ZDM 84 West Ham United

Die besten Lengthy Stürmer in FIFA 23

Wenn es um die besten Lengthy Stürmer in FIFA 23 geht, steht Harry Kane von den Tottenham Hotspurs auf Platz eins.

Spieler Position Gesamtwert Verein Harry Kane ST 89 Tottenham Hotspurs Erling Haaland ST 88 Manchester City Romelu Lukaku ST 86 Inter Mailand Dusan Vlahovic ST 84 Juventus Turin Duvan Zapata ST 83 Atalanta Bergamo

Wie kriege ich mehr Lengthy Spieler in FIFA 23 FUT?

Sofern die oben erwähnten Voraussetzungen erfüllt sind, kann theoretisch jeder Spieler in FIFA 23 zu einem Lengthy Spieler werden.

Dadurch wird das Ganze auch für FIFA 23 FUT interessant, denn durch bestimmte Spielstile lassen sich Attribute von Spielern erhöhen. Mit den richtigen Karten könnt ihr somit gezielt einzelne Spieler zu Lengthy Spielern in FUT machen.

Nachfolgend zeigen wir euch einige der besten Spieler, bei denen ihr das durch einen bestimmten Chemiestil erreichen könnt.

Spieler Position Gesamtwert Verein Benötigter Chemiestil Karim Benzema MS 91 Real Madrid Architect Robert Lewandowski ST 91 FC Barcelona Architect Cristiano Ronaldo ST 90 Manchester United Architect Marquinhos IV 88 PSG Anchor Leon Goretzka ZM 87 FC Bayern München Anchor David Alaba IV 86 Real Madrid Architect Theo Hernandez LV 85 AC Mailand Architect Kyle Walker RV 85 Manchester City Anchor Federico Valverde ZM 84 Real Madrid Architect Ferland Mendy LV 83 Real Madrid Architect

Mehr zu FIFA 23: