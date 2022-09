FIFA 23: Talente ZM, ZOM, ZDM, LM, RM - Die Top 30 Mittelfeld-Spieler im Karrieremodus

Defensive Mittelfeldspieler sind das Bindeglied zwischen Verteidigern und Mittelfeldspielern. Sie positionieren sich hinter den offensiven Spielern und noch vor der eigenen Abwehr, um gegnerische Vorstöße so früh wie möglich zu stoppen oder zu stören. Auf der anderen Seite sind sie aber auch für den Spielaufbau wichtig, um etwa den Ball für einen Konter nach vorn zu spielen oder gegnerische Spieler im frühen Angriff auszuspielen. Eine hohe Passpräzision und eine gute Übersicht, um schnell auf Spielsituationen reagieren zu können, sind daher ebenso wichtig wie Ausdauer und die nötige Portion Aggressivität für Zweikämpfe, Grätschen und so weiter. Nachfolgend findet ihr die 30 besten ZDM Talente in FIFA 23.

FIFA 23: LM Talente - Die Top 30 fürs linke Mittelfeld

Linke Mittelfeldspieler agieren – die der Name schon sagt – entlang der linken Seitenline und verfolgend dort dieselbe Aufgabe, wie ihre Kollegen im Zentrum: Gegnersiche Angriffe abwehren und eigene Angriffe aufbauen. Letzteres passiert in der Regel durch lange Flanken oder auch per Doppelpass an der Seite entlang, um so schnell nach vorne gelangen und den Gegner unter Druck zu setzen. Da Außenfeldspieler auf dem Feld üblicherweise weiter vor und zurückstoßen und häufig die komplette Außenbahn abdecken müssen, ist eine hohe ausdauer sowie laufstärke und -geschwindigkeit gefragt. Ebenso wichtig ist ein gutes Passspiel, Schusskraft für weite Flanken, Übersicht, Zweikampfstärke und mehr. In der anschließenden Tabelle findet ihr die 30 besten Talente fürs linke Mittelfeld in FIFA 23 – alle unter 22 Jahren und mit mindestens 84 Potenzial

Spieler POT WT GES POS Alter Verein Wert

(Mio. €) Jude Bellingham 91 7 84 LM (ZM) 19 Borussia Dortmund 81,5 Jamal Musiala 90 9 81 LM (ZM, ZOM) 19 FC Bayern München 55,5 Bukayo Saka 89 7 82 LM (RM) 20 Arsenal 60,5 Alponso Davies 89 5 84 LM (LV) 21 FC Bayern München 60,5 Moleiro 88 15 73 LM (ZM, RM) 18 Unión Deportiva Las Palmas 7 Gabriel Martinelli 88 10 78 LM 21 Arsenal 31,5 Jamie Bynoe-Gittens 87 20 67 LM (RM) 17 Borussia Dortmund 2,8 Gabriel Veron 87 12 75 LM (RM) 19 FC Porto 13,5 Adam Hložek 87 10 77 LM (ZOM, ST) 19 Bayer 04 Leverkusen 23 Emile Smith Rowe 87 7 80 LM (ZOM) 21 Arsenal 43 Dominik Szoboszlai 87 8 79 LM (ZOM) 21 RB Leipzig 39,5 Marquinhos 86 13 73 LM (RM) 19 Arsenal 7 Nicola Zalewski 86 12 74 LM 20 Roma 10 Nico Williams 86 12 74 LM (RM) 19 Athletic Club de Bilbao 10 Bryan Gil 86 9 77 LM (RM) 21 Tottenham Hotspur 23,5 Giovanni Reyna 86 9 77 LM (ZOM, RM) 19 Borussia Dortmund 23 Pablo Torre 85 17 68 LM (ZOM, ZM) 19 FC Barcelona 3,1 Stipe Biuk 85 16 69 LM (LF) 19 Hajduk Split 3,6 Rodrigo Gomes 85 18 67 LM (RF) 18 SC Braga 2,6 Wilfried Gnonto 85 16 69 LM (ST) 18 FC Zürich 3,6 Adam Karabec 85 13 72 LM (ZOM, ZM) 18 AC Sparta Praha 5,5 Luca Netz 85 12 73 LM (LV) 19 Borussia Mönchengladbach 7 Facundo Farías 85 10 75 LM (ST, MS) 19 Club Atlético Colón 12 Kamaldeen Sulemana 85 10 75 LM (LF, ST) 20 Stade Rennais FC 12,5 Patrick Wimmer 85 9 76 LM (RM) 21 VfL Wolfsburg 17 Alan Velasco 85 10 75 LM (LF, ZOM) 19 FC Dallas 12 Mikkel Damsgaard 85 9 76 LM (LF) 21 U.C. Sampdoria 17 Mathys Tel 84 20 64 LM (ST, MS) 17 FC Bayern München 1,6 Antonio Nusa 84 20 64 LM (LF) 17 Club Brugge KV 1,6 Qentin Merlin 84 14 70 LM (LV, LAV) 20 FC Nantes 3,7

