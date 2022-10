FIFA 23 TOTW 3 Predictions: Haaland, Nkunku und Trapp – wer schafft es ins neue Team of the Week?

Frisch zum Wochenstart / verlängerten Wochenende präsentieren wir euch die FIFA 23 TOTW 3 Predictions, für die kommenden Inform-Karten-Upgrades. In dieser Woche sieht es deutlich besser mit potenziellen Kandidaten aus, denn die Länderspielpausen sind vorbei und in den Top-Ligen wurden jede Menge Hattricks gezaubert – darunter auch von Haaland, Foden, Ben Yedder und mehr. Mit Nkunku, Milinkovic-Savic, Kevin Trapp und Co. kommen außerdem noch weitere interessante Optionen hinzu. Alle Zeichen deuten auf eine gute Woche hin!

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 3 Predictions zeigen wir euch, welche Spieler für das neue Team der Woche im Raum stehen. Ob und welche Vorhersagen letztendlich zutreffen, erfahren wir Mittwochabend, wenn EA das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 2 enthalten.