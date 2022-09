Junge Stürmer Talente mit viel Potenzial sind im FIFA 23 Karrieremodus eigentlich immer gefragt, denn als Trainer gehört es zu euren repetitiven Pflichten, frischen Nachwuchs zu verpflichten und zu den nächsten Topstars auszubilden – egal, ob sie die eigene Mannschaft gedacht sind oder mit einem ordentlichen Gewinn an einen anderen Club verkauft werden, um die klamme Vereinskasse aufzubessern.



Um euch bei der Suche nach interessanten Kandidaten zu unterstützen, findet ihr auf dieser Seite die jeweils 30 besten FIFA 23 Talente für jede Position im Sturm (ST, LF, RF). Jedes dieser vielversprechenden Nachwuchstalente ist zwischen 16 und 21 Jahre alt und bringt einen Potenzial-Wert von 80 bis 90+ mit. Sie stehen noch am Anfang ihrer Karriere, bringen aber alle nötigen Voraussetzungen mit, um ganz groß herauszukommen. Behaltet sie daher gut im Blick und schlagt bei einem günstigen Angebot rechtzeitig zu. Wir aktualisieren die Seite regelmäßig, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. FIFA 23: Talente Sturm - Die 30 besten Stürmer (ST, LF, RF) Inhalt: FIFA 23: ST Talente - Die Top 30 Angreifer im Sturm mit viel Potenzial

FIFA 23: LF Talente - Die Top 30 Außenstürmer im linken Flügel

FIFA 23: RF Talente - Die Top 30 Außenstürmer für die rechte Flanke

FIFA 23: ST Talente - Die Top 30 Angreifer im Sturm mit viel Potenzial Egal ob Stoßstürmer, Außenstürmer, Mittelstürmer oder hängende Spitze, eure Stürmer sind dafür zuständig, die nach vorn gespielten Bälle ins gegnerische Tor zu kicken. Gute Stürmer gibt es in FIFA 23 im Karrieremodus zwar reichlich, allerdings können die bekannten Superstars schnell eine klamme Vereinskasse überfordern. Die beste Alternative sind junge Stürmer-Talente mit viel Potenzial, die in der Zukunft zu den Superstars avancieren können. Dafür müssen sie eine gute Spielfeldübersicht, hohes Lauftempo, schnelles Reaktionsvermögen, Robustheit im Zweikampf, Kopfballstärke und Torgefährlichkeit im Strafraum mitbringen. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die 30 besten Stürmer Talente in FIFA 23. Alle sind maximal 21 Jahre alt und haben einen Potenzialwert von mindestens 84. (POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, POS = Position (alternative Position), Wert = Marktwert in Mio. Euro) Spieler POT WT GES POS Alter Verein Wert

(Mio. €) Erling Haaland 94 6 88 ST 21 Manchester City 148 Rayan Cherki 88 15 73 ST (LF, RF) 18 Olympique Lyonnais 7 Charles De Ketelaere 88 10 78 ST (LF) 21 AC Milan 32 Youssoufa Moukoko 88 19 69 ST 17 Borussia Dortmund 3,5 Yeremy Pino 87 8 79 ST (RM) 19 Villarreal CF 38 Karim Adeyemi 87 12 75 ST 20 Borussia Dortmund 13,5 Adam Hlozek 87 10 77 ST (ZOM, LM) 19 Bayer 04 Leverkusen 23 Joe Gelhardt 87 15 72 ST (ZOM) 20 Leeds United 5,5 Henrique Araújo 85 14 71 ST 20 SL Benfica 4,5 Marko Lazetić 85 20 65 ST 18 AC Milan 2 Dane Scarlett 85 21 64 ST 18 Portsmouth 1,9 Benjamin Šeško 85 13 72 ST 19 FC Red Bull Salzburg 5,5 Wilfried Gnonto 85 16 69 ST (LM) 18 FC Zürich 3,6 Hugo Ekitike 85 9 76 ST 20 Paris Saint-Germain 16,5 Gonçalo Ramos 85 10 75 ST (MS) 21 SL Benfica 12,5 Mohamed-Ali Cho 85 15 70 ST 18 Real Sociedad 3,7 Facundo Farías 85 10 75 ST (MS, LM) 19 Club Atlético Colón 12 Armando Broja 85 10 75 ST 20 Chelsea 12,5 Kamaldeen Sulemana 85 10 75 ST (LF, LM) 20 Stade Rennais FC 12,5 Brian Brobbey 85 9 76 ST 20 Ajax 16,5 Brennan Johnson 85 10 75 ST (RF) 21 Nottingham Forest 12,5 Sebastiano Esposito 85 15 70 ST (ZOM) 19 RSC Anderlecht 3,8 Rodrigo Ribeiro 84 18 66 ST 17 Sporting CP 2,1 Mathys Tel 84 20 64 ST (LM, MS) 17 FC Bayern München 1,6 Matthis Abline 84 16 68 ST 19 Stade Rennais FC 3,1 Elye Wahi 84 10 74 ST (LM) 19 Montpellier Hérault SC 9 Nene Dorgeles 84 19 65 ST (ZOM) 19 KVC Westerlo 1,8 Jovanny Bolívar 84 17 67 ST 20 Deportivo La Guaira FC 2,7 Abdallah Sima 84 12 72 ST (RM) 21 Angers SCO 6 Liam Delap 84 18 66 ST 19 Manchester City 2,2