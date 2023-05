FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl

Mehr zum FIFA 23 Team of the Season:

Es geht weiter mit den Team der Saison-Abstimmungen und als Nächstes steht FIFA 23 La Liga TOTS Vote auf dem Programm. Anders, als bei den anderen Liga-Teams, hat EA Sports 52 Spieler aus der spanischen Liga für die Wahl aufgestellt, was wohl auch daran lag, dass die La Liga in der Saison 2022/23 als Zweitbeste gilt (UEFA-Fünf-Jahreswertung). Bis zum Freitag habt ihr nun Zeit, eure Stimmen für eure bevorzugten Spieler abgeben. Nachfolgend erfahrt ihr, welche Spieler nominiert wurden und wie ihr bei der La Liga TOTS Wahl teilnehmen könnt. Sobald EA das offizielle Team enthüllt, stellen wir euch die Spieler und ihre Upgrades genauer vor.

FIFA 23 La Liga Team of the Season Wahl: So stimmt ihr ab

Je nachdem, welcher Statistik man glaubt, ist die erste spanische Liga (nach der englischen) in dieser Saison sogar auf Platz Zwei der Top 5 Fußballligen und hat jede Menge Topspieler für die jetzt stattfindende La Liga TOTS Wahl in FIFA 23 zu bieten. Diesmal habt ihr die ganze Woche Zeit, um eure Stimme bei der Online-Abstimmung auf der nachfolgenden EA Sports Webseite abzugeben. Die nominierten Kandidaten für die Wahl listen wir euch weiter unten auf.

Hier geht’s zum FIFA 23 La Liga TOTS Vote

Welche Spieler werden für das La Liga TOTS nominiert?

Entgegen der anderen Liga-Abstimmung hat EA Sports im Fall der FIFA 23 La Liga TOTS Wahl nicht 40, sondern gleich 52 Nominees vorgestellt (6 Kandidaten mehr als im letzten Jahr), die sich in 11 Stürmer, 18 Mittelfeldspieler, 13 Verteidiger und 5 Torhüter aufteilen. Wie immer war die Richtlinie: Es können nur Spieler aus der La Liga nominiert werden, die seit dem 3. April 2023 nicht mehr als ein leistungsbasiertes Spezialobjekt in FUT Ultimate Team bekommen haben.

FIFA 23 La Liga TOTS Vote Start und Ende

Die Wahl für das FIFA 23 La Liga Team of the Season beginnt am Montag, dem 1. Mai 2023 um 19:00 Uhr und läuft entgegen der anderen Abstimmung ganze fünf Tage lang. Folglich endet der La Liga TOTS Vote am Freitag, dem 5. Mai 2023 um 19:00 Uhr.

Wie viele Spieler kommen ins FIFA 23 La Liga TOTS?

Das FIFA 23 La Liga Team of the Season wird zu den großen TOTS-Teams des Events gezählt und umfasst daher 15 Spieler. Wie bei allen Teams ist die Rollenverteilung der Spieler im Team nicht fest vorgegeben, es gibt nur die lose Faustregel: vier Stürmer, fünf Mittelfeldspieler, fünf Verteidiger und ein Torhüter. Außerdem kommen noch ein paar Spieler als SBC / Objective hinzu, die beim Vote zwar nicht genügend Stimmen fürs finale Team, aber für eine ehrenvolle Erwähnung als "TOTS Moments" erhalten haben. In ihrer Gesamtzahl werden also 18 Spieler der spanischen Liga beim Release erscheinen.