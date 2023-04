FIFA 23 Community TOTS Vote: Die Abstimmung läuft! - Alle 100 Nominees fürs Team of the Season

Es ist so weit: Der FIFA 23 TOTS Vote für das Community Team of the Seasons hat begonnen! Traditionell geht dem offiziellen Start des TOTS-Events in FUT Ultimate Team die TOTS Abstimmung voraus und wie schon im letzten Jahr, hat EA Sports wieder 100 TOTS Nominees für das TOTS Voting aufgestellt. Der FIFA Community ist es nun überlassen, in den kommenden Tagen für ihre Favoriten abzustimmen und auf diesem Wege das Community-Team of the Season 2022/23 zusammenzustellen. Wo und wie ihr bei der TOTS Abstimmung mitmachen könnt und welche Spieler zu den 100 nominierten Kandidaten gehören, zeigen wir euch nachfolgend auf dieser Seite. Natürlich informieren wir euch auch über den Ausgang der Wahl und die offiziellen Spieler, sobald EA die Ergebnisse bekannt gibt.

FIFA 23 TOTS 2023 Inhalt: