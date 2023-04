FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, das sind die 40 nominierten Spieler

Es geht weiter mit den Abstimmungen, diesmal steht der FIFA 23 Premier League TOTS Vote auf dem Programm! Diesmal hat EA Sports 40 Nominees für das PL TOTS Voting aufgestellt, die in der Saison 2022/23 die beste Leistung in der ersten englischen Liga abgeliefert haben. Ihr habt nun drei Tage, eure Stimme für eure Favoriten abzugeben und euer Traum-Team zusammenzustellen. Wo und wie ihr bei der Premier League Wahl mitmachen könnt und welche Spieler zu den 100 nominierten Kandidaten gehören, erfahrt ihr nachfolgend. Sobald das Event offiziell begonnen und EA das offizielle PL Team enthüllt hat, stellen wir euch die offiziellen Spieler vor.

FIFA 23 Premier League Team of the Season Abstimmung: So könnt ihr mitmachen

Nach dem Community-Team geht es, der Größe der Fußballligen nach, in absteigender Reihenfolge mit dem Voting weiter. Und da die erste englische Liga jetzt mal die Größte ist, folgt nun die Premier League TOTS Abstimmung. Ab sofort könnt ihr per Online-Abstimmung auf der entsprechenden EA Sports Webseite euer Team aus den besten Spielern der PL zusammenstellen:

Hier geht’s zum FIFA 23 Premier League TOTS Vote

Welche Spieler wurden für das Premier League TOTS nominiert?

Für den Premier League TOTS Vote stellt euch EA Sports "nur" 40 Nominees zur Auswahl (letztes Jahr waren es zwei mehr). Auch hier gilt für die Kandidaten wieder die Regel: Es dürfen nur Spieler für die Wahl aufgestellt werden, die seit dem 3. April 2023 nicht mehr als ein leistungsbasiertes Spezialobjekt in FUT Ultimate Team erhalten haben.

Startet und Ende des FIFA 23 Premier League TOTS Vote

Die Abstimmung für das FIFA 23 Premier League Team of the Season startet am Montag, dem 17. April 2023 um 17:00 Uhr und endet bereits wieder am 20. April 2023 um 19:00 Uhr, da noch weitere Abstimmungen folgen (Bundesliga, La Liga etc.)

Wie viele Spieler kommen ins FIFA 23 Premier League TOTS?

Auch das FIFA 23 Premier League Team of the Season zählt zu den "großen" Teams des Events und umfasst daher die 15 Spieler, die die meisten Stimmen bei der Wahl erhalten haben. Wie viele Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger etc. ins Team kommen ist nicht in Stein gemeißelt, doch in der Regel ist es ein Torwart, fünf Verteidiger, fünf Mittelfeldspielern und vier Stürmer. Außerdem wird es sicher wieder ein paar Spieler geben (drei bis vier), die EA Sports zusätzlich via SBCs / Objectives ins Spiel bringt, wenn das PL Team vorgestellt wird.