FIFA 23 TOTW 8 Predictions: Salah, Alisson und De Jong – wer kommt ins Team of the Week?

Es geht wieder los und wie jeden Montag riskieren wir in unseren FIFA 23 TOTW 8 Predictions einen Blick auf die Spieler, die eine starke Leistung in den Match-Begegnungen der letzten Tage demonstriert und damit eine hohe Chance auf mögliches Inform-Upgrade haben. Es dürfte diesmal ein sehr offensives Team werden, denn es sind unzählige Tore gefallen - Onuachu und Gutkovskis haben gleich viermal das Leder versenkt und auch Nkunku, Salah, Diaby und De Jong haben einige Punkte erzielt.

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 8 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die eine hohe Chancen haben, eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche zu bekommen. Ob und welche Vorhersagen als korrekt herausstellen, erfahren wir wie immer erst am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 7 enthalten.