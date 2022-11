FIFA 23: World Cup Star - Alle 32 Spieler, Upgrades und Preise

Der FIFA 23 WM-Modus ist da und hat jede Menge verschiedener Inhalte und Karten ins Spiel gebracht, darunter auch die "World Cup Star"-Spieler. Auf dieser Seite stellen wir euch die 32 WC Stars mit ihren Upgrades einmal genauer vor und verraten euch, wie ihr an die verbesserten WM-Karten herankommt.

Nein! Die World Cup Star Karten sind keine dynamische Items und können daher nicht wie Ones to Watch weitere Verbesserungen erhalten (dafür gibt es schon die World Cup Path to Glory ).

Die von EA Sports ausgewählten World Cup Star Spieler erhalten direkt zum Release ihrer WC Star-Karten ein einmaliges Upgrade ihrer Gesamtwertung zwischen +2 und +4 GES sowie ihrer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) in FIFA 23. Ferner gibt es jedoch keine weiteren Verbesserungen (wie etwa die Position oder Sterne-Upgrades bei Schwacher Fuß oder Skills).

World Cup Star Erklärung – Was die "WC Stars"-Karten sind und wie ihr sie bekommt

Die FIFA 23 World Cup Stars sind kein Event für sich, sondern gehören zur FIFA 23 World Cup Token Tausch-Promo. Um genau zu sein, sind die WC Stars eine der vielen Optionen, gegen die ihr eure verdienten WM-Token eintauschen könnt. Die Details zu den Karten erläutern wir nachfolgend:

Was sind World Cup Star Karten und warum sind sie besonders?

Bei den World Cup Star Karten handelt es sich im Grunde um "World Cup"-Karten – das sind die Karten, die alle Spieler in FIFA 23 erhalten haben, die an der WM 2022 teilnehmen – die jedoch zusätzlich eine einmalige Verbesserung erhalten haben. Die Besonderheit World Cup Star Karten begründet sich einmal durch ihre verbesserten Werte sowie ihrer Seltenheit in mehrfacher Hinsicht: Die WC Star-Karten sind nur während der WM 2022 verfügbar und es gibt insgesamt nur 32 Stück, von denen man sich aber nur ein paar holen kann.

So sieht das Design der FIFA 23 World Cup Star Karten aus.

Wie bekommt man World Cup Star Spieler in FIFA 23?

FIFA 23 World Cup Star-Spieler bekommt ihr nur beim FIFA 23 World Cup Token Tausch-Events. Ihr müsst also die zugehörigen World Cup Aufgaben in FIFA 23 lösen, bei denen es Token als Belohnung gibt, die ihr dann gegen die World Cup Karten eintauschen könnt. Der Preis der WC-Spieler variiert zwischen 2 und 15 Token.

Wann kommen die FIFA 23 World Cup Stars in FIFA 23?

Die FIFA 23 World Cup Stars kommen mit dem Start des FIFA 23 WM Modus ins Spiel, sind also Freitag, dem 11. November 2022 (19:00 Uhr) verfügbar.

Wie lange sind FIFA 23 World Cup Stars erhältlich?

Die WC Star-Karten sind bis zum Ende des FIFA 23 WM Modus am Mittwoch, dem 4. Januar 2023 (19:00 Uhr) in FIFA 23 verfügbar. Danach gibt keine weiteren Möglichkeiten mehr, um an WC Star-Karten heranzukommen.

Bleiben die FIFA 23 World Cup Stars dauerhaft in FIFA 23?

Ja! Alle WC-Stars, die ihr euch bis zum Ende des WM-Modus geholt habt, bleiben dauerhaft in FIFA 23 FUT Ultimate Team erhalten und können wie alle anderen Karten in Teams und/oder zum Lösen von Aufgaben eingesetzt werden.

Mehr zu FIFA 23: