FIFA 23: World Cup Path to Glory Tracker - Alle Spieler und ihre Upgrades im Überblick

In unserem FIFA 23 World Cup Path to Glory findet ihr alle von EA Sports veröffentlichten Spieler des "WC Weg zum Ruhm"-Events mit ihren jeweiligen Ratings, Upgrades und Änderungen. Außerdem erfahrt ihr, wann und wie die Path to Glory-Spieler eine Verbesserung erhalten und welche Werte dabei steigen können.

Bis zum Start des Events gibt es noch keine offiziellen Spieler, daher findet ihr hier erst einmal alle durch Leaks bekannten Path to Glory Spieler. Noch gibt es davon nicht viele (nicht verwechseln mit den vielen Leaks der "World Cup Stars"-Spieler, die haben nämlich nichts mit den Path to Glory-Spielern zu tun). Sobald weiter Spieler bekannt werden, aktualisieren wir die Seite entsprechend.

So funktionieren die WC Path to Glory Upgrades in FIFA 23

Das "World Cup Path to Glory" Event, im Deutschen "Weg zum Ruhm", ist zwar neu in FIFA 23, doch das Konzept der "Path to Glory"-Promos gibt es (teilweise unter anderem Namen) schon sehr lange und ist zuletzt bei der Fußball-Europameisterschaft und dem CONMEBOL Copa America in FIFA 21 zum Einsatz gekommen.

Im Grunde funktioniert das World Cup Weg zum Ruhm Event wie die RTTK-Promo, nur eben in einem größeren Maßstab für den gesamten Wettbewerb. Bedeutet: EA Sports verpasst ausgewählten Spielern der teilnehmenden Nationalmannschaften eine verbesserte PtG-Karte, die im Verlauf der WM 2022 noch weiter steigen kann. Wann, wie und welche Verbesserungen die WC Path to Glory Spieler bekommen können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen WC Path to Glory Karten in FIFA 23?

Wie üblich erhalten die von EA Sports ausgewählten World Cup Path to Glory Spieler direkt zum Release ihrer jeweiligen World Cup Weg zum Ruhm-Karten in FIFA 23 ein einmaliges Upgrade, das ihre Gesamtwertung und Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) ansehnlich steigen lässt (andere Werte wie die Position werden nicht verändert).

Können "Weg zum Ruhm"-Karten weitere Upgrades während der WM 2022 erhalten?

Ja! Die World Cup Path to Glory Karten sind dynamische Items und können (wie Ones to Watch oder RTTK) weiter Verbesserungen in Form von steigender Gesamtwertung, 5-Sterne Upgrades und neuen Eigenschaften erhalten, wenn die Nationalmannschaften der jeweiligen PtG-Spieler in der WM 2022 in der Gruppenphase und den K.O.-Runden weiterkommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch die entsprechenden Upgrades und Bedingungen.

WC Path to Glory Upgrade WC Path to Glory Upgrade Bedingung +1 Gesamtwertung In Gruppenphase für Achtelfinale qualifiziert +1 Gesamtwertung Sieg im Achtelfinale 5★ Schwacher Fuß (SF / WF) Sieg im Viertelfinale 5★ Spezialbewegung (Skill) Sieg im Halbfinale +1 Gesamtwertung & 3 neue Eigenschaften Sieg im Finale

Bislang ist noch nicht offiziell bestätigt, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die PtG-Karten weitere Upgrades in FIFA 23 erhalten, üblicherweise erfolgen diese aber erst am folgenden Freitag. Bei Problemen kann aber bis zu weiteren 72 Stunden dauern, bis die Upgrades im Spiel angezeigt werden.

Hier noch einmal der Weg der FIFA 23 World Cup Path to Glory Upgrades, den die ausgewählten Spieler hinlegen können.

