Gewinnt mit Nvidia eine MSI RTX 4080 Suprim X oder eine Diablo 4 Collector's Edition

Diablo 4 ist das Spiel der Stunde. Sage ich jetzt einfach mal so, weil es das Game ist, das ich eigentlich die ganze Zeit spielen will, aber nicht kann, weil ich Dinge wie dieses Gewinnspiel schreiben muss. Deshalb: Viel Spaß mit dem Gewinnspiel, ich gehe mal Diablo 4 spielen.

Oh, ich sollte wohl sagen, was es zu gewinnen gibt und auch von wem, denn die beiden Gewinne haben es wirklich in sich! Vielen Dank hier schon mal an Nvidia, die beides gestiftet haben, auch wenn Diablo 4 ja eigentlich von Blizzard kommt. Macht nichts, wenn man eine der wertvollsten Firmen auf dem Planeten ist, kann man sich ruhig großzügig zeigen. Tun sie auch, denn ihr könnt das gewinnen, nach dem jeder gute Crypto-Miner lechzt: Eine richtig schnelle Grafikkarte! Und nicht nur das, sie kommt in einer besonderen Diablo-Verpackung, die wunderbar zum zweiten Teil dieses Gewinns passt: Eine der begehrten Collector’s Editions von Diablo 4!

Gewinnt eine RTX 4080 Diablo Box.

Das ist richtig, wir haben hier einen absurden Doppelpack aus dem besten Action-RPG, das es aktuell gibt – behaupte ich jetzt mal so, Test siehe hier – und einer Grafikkarte, die es in seinem schönst-möglichen Look laufen lassen kann. Um genau zu sein, es handelt sich hier um eine MSI GeForce RTX 4080 Suprim X 16GB. Dieses technische Wunderwerk, dessen RTX-Prozessor auf den schönen Code-Namen Ada Lovelace hört, erlaubt euch, die neuesten Technologien für noch schönere Bilder zu nutzen.

De zweite Preis ist die Diablo 4 Collector's Box.

Da wäre vor allem das neue und durchweg überzeugende, wenn auch nicht sonderlich griffig klingende DLSS 3. Da muss Nvidia noch ein wenig lernen und es wäre keine Schande, wenn sie da von den Besten lernen. SEGA zum Beispiel. "Blast Processing" war im Gegensatz zu DLSS 3 nicht echt, aber Gamer, die damals den Hype mitnahmen, kennen den Begriff noch heute. Er erweckt sofort Assoziationen von pfeilschnellen Grafik-Next-Gen-Sprüngen und Igeln, die in schlecht erkennbare Todesfallen rasen. So ein Schlagwort braucht man, vor allem, weil im Gegensatz zu Blast Processing DLSS 3 real ist und genau die Dinge tut, die man von Blast und Processing erwartet.

Kurz zusammengefasst: DLSS 3 lässt Spiele schneller laufen, als es mit der reinen Takt-Leistung und blanken Technik der Grafikkarte nach alten Mustern möglich sein sollte. Der Begriff steht für „Deep Learning Super Sampling“. Immer noch nicht besser als Begriff, jetzt denke ich an irgendwas mit gut finanzierten Instituten und Forschungslaboren, die unserem Alltagsleben immer 15 Jahre voraus sind. Es geht aber wie so oft aktuell nicht um Hardware, sondern um Software und das heißt KI. Zusammen mit den dafür optimierten Tensor-Kernen aller RTX-Karten ab einer RTX 4060 wird das Bild in einer niedrigeren Auflösung berechnet, was natürlich fixer und ressourcenschonender abläuft. Dann nutzt die KI das maschinelle Lernen, um das Bild hochzuskalieren, was viel schneller geht und im Ergebnis nicht anders aussieht – praktisch unsichtbare Ausnahmen sind die Bestätigung der Regel – als ein herkömmliches Render in der hohen Auflösung. Das ist dann DLSS.

DLSS 3 in einem Bild.

Dann schaut sich die KI zwei Bilder an und da es in einem Spiel nie radikale Sprünge oder gar komplett andere Einzelbilder innerhalb einer so kurzen Abfolge gibt, reicht die Veränderung von Bild 1 zu Bild 2, um in viel kürzerer Zeit zu wissen, wohin die Reise bei Bild 3 geht. Bild 4 wird dann wieder normal berechnet und der Zyklus startet neu. Im Prinzip holt die "Frame Generation"-Technik, so nennt sich das, fast ein Drittel mehr Frames raus, ganz ohne traditionelle Hardwarebelastung. Fast, weil auch diese Berechnung etwas Zeit kostet, aber eben nur einen winzigen Bruchteil. Da DLSS und Frame-Generation zusammen zwangsläufig ein wenig Latenz bedeuten – schließlich kann die KI (noch) nicht eure Eingaben innerhalb der KI-generierten Frames vorhersagen – gibt es noch Nvidia Reflex. Hierbei werden die altbekannten Engpässe wie die Kommunikation zwischen CPU und GPU optimiert und die Schnittstellen in die Spiel-Engines integriert. Während die Technik im Esport generell für niedrigere Latenz sorgt, bringt es diese hier auf das Maß vor dem Eingriff der KI-Frame-Berechnung zurück. Insoweit merkt ihr im Idealfall keinen Unterschied zu vorher.

Das ist DLSS 3 auf Nvidia RTX

Das ganze Paket wird dann als DLSS 3 zusammengefasst. Da all diese Technik Nvidia-eigen ist, braucht es natürlich eine Karte wie die MSI GeForce RTX 4080 Suprim X 16GB, die ihr hier gewinnen könnt. Es geht aber auch schon preiswerter los, denn die kleinste Karte, die euch einen sehr realen Leistungsboost von 30-70 Prozent bringt, ist die RTX 4060. MSI zum Beispiel hat die RTX 4060 Ghost im Angebot, die kostet mit etwas Glück unter 300 Euro. Die günstige Karte ist aktuell ziemlich gefragt. Aber keine Sorge, generell gibt es keinen Mangel an den kleinen RTX.

Kantig und leistungsstark: Die MSI RTX 4080 Suprim X.

Die große MSI RTX 4080 Suprim X hier ist natürlich im Laden etwas teurer (realistisch könnt ihr eine Eins vor den Preis der 4060 setzen) und bietet mehr als genug Leistung, um alles auf eure schicken 4K oder mehr Monitore zu zaubern. Das tut sie mit DLSS-3-Support mittlerweile auch bei einer ganzen Reihe von Spielen. Cyberpunk 2077, Diablo 4, Elden Ring, die F1-Games, Call of Duty und Flight Simulator sind nur einige der großen Namen. Ein besonders schönes und drastisches Beispiel ist Portal RTX. Portal normal ist immer noch nicht hässlich oder zumindest weniger als gedacht. Aber Portal RTX läuft nicht nur schneller, es reichert die kalte Umgebung der Testkammer mit so dezenten wie unglaublichen Feinheiten an, dass ihr meint, ihr könntet direkt über die Oberflächen streichen und den kalten Stahl spüren. Das sieht nicht aus, wie ein über 15 Jahre altes Spiel. Die RTX-Version, auf einer Karte wie der MSI RTX 4080 Suprim X ist ein modernes Spiel.

Schöner wird es nicht in Sanktuario: Diablo 4 mit DLSS 3.

Und zurück zu Diablo 4: Die MSI RTX 4080 Suprim X steckt in einer wahren Schatzkiste, denn man ließ es sich nicht nehmen, diese zu einer Diablo-4-Edition zu upgraden. Die Karte selbst juckt das wenig, sie ist, was sie ist, aber ihre schnöde Retail-Packung steckt noch mal in einer großen, stabilen und mit Diablo-4-Motiven verzierten Box. Sehr schick!

Begleitbox durch Saktuario: Die Collector's Box enthält jede Menge schicke Goodies zu Diablo 4.

Bleiben wir noch einmal bei Diablo: Sicher, im Vergleich zu dieser mächtigen Grafikkarte ist es irgendwie ein wenig der Trostpreis, aber Nvidia schickte uns auch noch eine Diablo 4 Collector’s Edition. In dieser kunstvoll gestalteten Box – anders kann man das nicht sagen, da hat sich jemand viele Gedanken gemacht, wie man das alles toll verpacken kann – fehlt eigentlich nur eines: das Spiel. Wie es häufiger bei diesen Boxen der Fall ist, kommen Spiel und Merch getrennt, so auch hier. Aber dank einem okkulten Mousepad, zwei gerahmten Kunstdrucken, einer Stoffkarte, als wäre das hier Origin und die 80er und einem Pin seid ihr ja mental schon in Sanktuario. Dann macht ihr noch die elektrische Kerze der Schöpfung an, um in dem dicken Artbook zu blättern und schon braucht ihr das Spiel gar nicht mehr. Okay, für ein Stündchen oder so. Aber das Paket ist auf jeden Fall eine tolle physische Ergänzung zur Diablo-4-Experience.

Vielen Dank also an Nvidia für diesen großartigen Doppelpack!

