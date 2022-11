Pokémon Karmesin und Purpur: Halupenjo bekommen und Chilingel entwickeln

Ein weiteres Pokémon, das sich in Pokémon Karmesin und Purpur nicht einfach so entwickelt, ist Chilingel. Habt ihr es gefangen, müsst ihr etwas Besonderes tun, um aus ihm ein Halupenjo zu machen.

Was das ist, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide. Ebenso zeigen wir euch, wie und wo ihr in Pokémon Karmesin und Purpur Chilingel finden könnt.

Inhalt:

Wo finde ich Chilingel?

Ein Chilingel findet ihr nur in einer Region von Pokémon Karmesin und Purpur. Dabei handelt es sich um einen Bereich im Westen und Südwesten.

Ihr findet Chilingel sowohl in der Brutzelwüste als auch südlich davon in Westliche Zone 1. Es sollte kein großes Problem für euch darstellen, dort einem Exemplar über den Weg zu laufen.

Hier könnt ihr Chilingel finden.

Wie entwickle ich Chilingel zu Halupenjo?

Wenn ihr ein Chilingel in Pokémon Karmesin und Purpur gefangen habt, lässt sich aus ihm relativ leicht ein Halupenjo machen.

Ihr müsst lediglich einen Feuerstein auf Chilingel anwenden und schon entwickelt es sich zu einem Halupenjo.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Halupenjo selbst in der Wildnis zu fangen.

Ihr könnt einem Halupenjo, das aber nur gelegentlich und nicht immer anzutreffen ist, in Südliche Zone 6, südlich unterhalb des Montanata und in Nördliche Zone 1 begegnen.

Mithilfe eines Feuersteins entwickelt ihr Chilingel.

