EA FC 24: TOTS Warm Up Series & Best of TOTW – Alle Spieler und Infos

Das Rätseln hat ein Ende, denn die EA Sports FC 24 TOTS Warm Up Series ist offiziell da und kommt auch gleich mit einem großen Best of TOTW daher, das noch einmal eine Reihe der besten Spieler*innen aus allen bisher veröffentlichten Teams der Woche in einem ultimativen Team zurückbringt. Außerdem bringt die Warm Up Series neue Profi- & Upgrade-SBCs sowie neue Evolutions passend zum Team of the Seaons-Auftakt mit. Welche Spieler im TOTS Warm Up Series: Best of the Team oft Week dabei sind und was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr nachfolgend.

Alle TOTS Warm Up Series: Best of TOTW Spieler*innen in FC 24 im Überblick

Wie erwartet liefert EA Sports nach dem Ende der TOTW-Reihe in FC 24 zum Abschluss noch ein großes Best of TOTW mit 30 Spielern und Spielerinnen, die wir euch nachfolgend mit den Upgrades, die sie damals erhalten haben, präsentieren. Die TOTS Warm Up Series: Best of TOTW-Karten sind ab Freitag, dem 12. April 2024 2023 (19:00 Uhr) bis voraussichtlich Freitag, dem 19. April 2024 (19:00 Uhr) in Packs enthalten.

Der Haken an der Sache ist, dass das Team of the Season mit weit besseren Karten unmittelbar bevorsteht, daher solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr jetzt Packs öffnen wollt oder ob ihr sie nicht doch lieber fürs TOTS aufspart. Falls ihr es versuchen wollt, viel Glück beim Ziehen einer der nachfolgenden Kandidaten:

Spieler Upgrades / Ratings Position Verein Aitana Bonmati ↑92 GES & PS+ Upgrade

(Entscheidender Pass) (91) =ZM FC Barcelona Kylian Mbappe ↑92 GES (91) =ST Paris Saint-Germain Karim Benzema ↑91 GES (90) ↑ST (MS) Ittihad FC Victor Osimhen ↑90 & PS+ Upgrades

(Akrobatik & Powerschuss) (89) =ST SSC Neapel Kadidiatou Diani ↑90 + PS+ Upgrade

(Schnittstellenpass & Akrobatik) (89) ↑RM (RF) Olympique Lyon Vini Jr. ↑90 GES (89) ↑ST (LF) Real Madrid Marc-Andre ter Stegen ↑90 GES (89) =TW FC Barcelona Paulo Dybala ↑89 GES (88) ↑MS (ST) AS Rom (Roma FC) Wendie Renard ↑89 GES (88) =IV Olympique Lyon Gianluigi Donnarumma ↑90 GES (89) =TW Paris Saint-Germain Angel Correa (★) ↑88 + PS+ Upgrade

(Trivela & Flair) (82) =ST Atletico Madrid Mario Götze (★) ↑88 GES & PS+ Upgrades

(First Touch & Ruhepol) (82) =ZOM Eintracht Frankfurt Alessandro Bastoni (★) ↑88 + PS+ Upgrade

(Abdrängen & Weiter Pass) (85) =IV Inter Mailand Matt O'Riley (★) ↑88 & PS+ Upgrades

(Schnittstellenpass & Entscheidender Pass) (83) =ZM Celtic Glasgow Rafael Leao ↑89 GES (88) =LM AC Mailand Matthijs de Ligt ↑88 GES (86) =IV FC Bayern München Grimaldo ↑88 & PS+ Upgrade

(Schneller Schritt) (87) ↑LAV (LM) Bayer 04 Leverkusen Vivianne Miedema ↑88 GES (86) ↑ZOM (ST) FC Arsenal Jess Park (★) ↑87 GES & 5★ SB / 4★ SF & PS+ Upgrades

(Tricks & Trivela) (78) =RF Manchester City Joao Gomes (★) ↑87 + PS+ Upgrade

(Abfangen & Schnittstellenpass) (76) ↑ZM (ZDM) Wolverhampton Wanderers David Raum (★) ↑87 GES & 5★ SB / & 3★ SF & PS+ Upgrades

(Harter Pass & Abdrängen) (78) =LV RB Leipzig Andy Diouf (★) ↑87 GES (74) =ZM RC Lens Daniel Munoz (★) ↑87 GES & 3★ SB / 5★ SF & PS+ Upgrades

(Trivela & Akrobatisch) (77) =RV Crystal Palace Georgia Stanway ↑87 GES (84) =ZDM FC Bayern München Sakina Karchaoui ↑87 GES (86) =LV Paris Saint-Germain Kieran Trippier ↑87 GES (86) =RV Newcastle United De Marcos ↑87 GES (85) =RV Athletic Bilbao Sergio Ramos ↑87 GES & PS+ Upgrade

(Block) (83) =IV FC Sevilla David Neres ↑87 + PS+ Upgrade (Flair) (83) =RM Benfica Lissabon Alexis Mac Allister ↑86 GES & PS+ Upgrade

(Schnittstellenpass) (82) =ZM FC Liverpool

FC 24 TOTS Warm Up Series: Diese Spieler und Spielerinnen sind im Best of TOTW.

