FIFA 23: Das ändert sich bei Standards in diesem Jahr

Bei den Standards in FIFA 23 ändern sich in diesem Jahr ein paar Dinge.

Das betrifft sowohl Ecken und Freistöße als auch Elfmeter, bei denen ihr euch auf Neuerungen einstellen müsst.

Was ist anders bei den Standards?

Fangen wir mit Eckbällen und Freistößen an. Wie üblich könnt ihr hier den linken Stick zum Zielen und die Schusstaste für die Stärke des Schusses verwenden.

Für zusätzliche Kontrolle bewegt ihr den rechten Stick. Dadurch bestimmt ihr, wo euer Spieler den Ball treffen soll. Eine kleine Linie zeigt euch zumindest die ersten paar Meter der Flugrichtung an.

Weitere Meldungen zu FIFA 23:

Auf Seiten der Verteidiger ist es wiederum möglich, jetzt auch einen Spieler hinter der Mauer auf dem Boden zu platzieren. Das sieht man des Öfteren im echten Fußball, damit sollen Schüsse unter der Mauer hindurch vermieden werden.

Änderungen gibt’s auch bei den Elfmetern, der Fokus liegt hier auf dem richtigen Timing. Hier seht ihr direkt unter dem Ball am Elfmeterpunkt einen pulsierenden Kreis. Das Ziel ist, den Schuss auszuführen, wenn dieser Kreis so nah wie möglich am Ball dran ist.

Die Schnelligkeit dieses pulsierenden Kreises hängt vom Kontext ab. Wenn es etwa ein schlechter Spieler oder der letzte Schuss des Matches ist, bewegt sich der Kreis schneller. Wer das Timing richtig hinbekommt, schießt aber definitiv auch einen guten Elfmeter.

FIFA 23 erscheint am 30. September 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia.