FIFA 23: Nintendo Switch – Unterschiede, Inhalte und Besonderheiten der Legacy Edition

Was ist der Unterschied zwischen FIFA 23 Legacy Edition und FIFA 23 Die Legacy Edition für die Switch ist eine stark reduzierte Version von dem, was alle anderen Plattformen mit der Standard- oder Ultimate Edition bekommen. Das liegt vorwiegend an den stark begrenzten Hardwareressourcen, die die Nintendo-Konsole bietet und EA Sports schon seit FIFA 19 dazu zwingt, neue Entwicklungen wie Spielmodi (Volta Football) oder entscheidende Verbesserungen wie die HyperMotion-Technik von neuen Spielversionen wegzulassen. Nachdem FIFA 23 diesmal speziell für die neue Konsolengeneration (PS5 und Xbox Series S|X) entwickelt wurde und noch mehr funkelnde und realistischere Effekte mitbringen soll, sieht es für die Switch und ihre magere Hardware noch einmal düsterer aus – auch die Switch OLED ändert daran nichts, da sie immer noch denselben angepassten Nvidia Tegra X1 Prozessor nutzt. Einzig ein leistungsstärkeres Switch Nachfolgemodell, das wohl nicht vor 2024 erscheint, oder eine "High-end Nintendo Switch Pro", von der es nur Gerüchte gibt, könnten daran etwas ändern. Im Grunde ist die Legacy Edition für die Switch eine immer wieder recycelte Version der Erstausgaben von FIFA 18, die stets nur ein paar Updates für die neuesten Trikots, Vereine, Kader, Stadien, Musik sowie eine aktualisierte Präsentation (In-Game-Menüs, Übertragungs-Einblendungen und Cover) und ein paar live Updates bekommt. Dementsprechend schlecht fallen auch die Kritiken Jahr um Jahr aus und auch für FIFA 23 haben wir den "The same procedure as every year"-Aufkleber schon vorsorglich vorbereitet.

FIFA 23 Legacy Edition: unterstützte Spielmodi, Joy-Con & Controller Bislang gibt es noch keine offiziellen Infos zum Inhalt der FIFA 23 Legacy Edition, doch von Switch-Version in den vorherigen Jahren ausgehend, werden wohl auch diesmal wieder dieselben Features wie in FIFA 22 enthalten sein. Das sind die Spielmodi: Anstoß

Karrieremodus

Turniere – Lizenzierte und Eigene, inklusive UEFA Champions League

Länderspielpokal der Frauen

Skill-Spiele

Online-Saisons

Online-Freundschaftsspiele

Lokale Saisons

FIFA Ultimate Team (FUT) Manageraufgaben Einzelspieler- & Online-Saisons Einzelspieler- & Online-Turniere Einzelspieler- & Online-Draft Online-Einzelspiele Squad Building Challenges

Ende des Jahres findet zudem auch die Fußball-WM 2022 der Herren statt, die in FIFA 23 ebenfalls mit einem entsprechenden WM-Modus vertreten sein wird. Gleiches gilt für die Fußballweltmeisterschaft der Frauen Mitte 2023. Man geht derzeit davon aus, dass es separate Spielmodi für die Herren-WM und die Damen-WM in FIFA 23 geben wird. Ob es die Weltmeisterschaft allerdings auch in die Switch-Version schaffen wird, ist noch nicht bekannt. Wir rechnen allerdings damit, da aktuelle Turniere in der Regel integriert werden. Anders sieht es dagegen mit Rivals und FUT Champions im Ultimate Team Spielmodus aus. Die beiden beliebten Spielmodi fehlen klassischerweise immer in der Legacy Edition. Kann ich FIFA 23 auf Switch unterwegs und mit Joy-Cons spielen? Ja! Auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt wurde, wird man FIFA 23 ziemlich sicher wieder im TV-Modus, im Tabletop-Modus und im Handheld-Modus mit bis zu 8 Spielern gleichzeitig spielen können. Auch die gewohnte Steuerung mittels Joy-Cons im Handheld, Dual und Single-Modus und dem Nintendo Switch Pro Controller wird wieder unterstützt.