FIFA 23: Alle 40 FUT Heroes & Word Cup Heroes und ihre Ratings

Die FIFA 23 FUT Heroes sind auch in dieser Saison wieder im FUT Ultimate Team mit dabei und haben sogar starken Zuwachs bekommen. Insgesamt 40 Helden und Fanlieblinge der Fußballgeschichte gibt es in FIFA 23 und sie bekommen anlässlich der Fußball WM nicht nur eine, sondern zwei verschiedene Kartenversionen. Nachfolgend stellen wir euch alle 40 FUT Heroes mit den Ratings ihrer normalen Basiskarten und den verbesserten World Cup FUT Hero-Karten vor. Außerdem verraten wir euch, welche Helden neu hinzugekommen sind, wie die Upgrades der WC-Heroes funktionieren, wann ihr das Hero Pack für Vorbesteller bekommt und vieles mehr.

Neue FUT Heroes in FIFA 23: Diese 21 Fußballhelden kommen hinzu

Zur Einführung letztes Jahr gab es lediglich 19 FUT Heroes, doch in FIFA 23 gibt es 21 neue Heroes, womit die Gesamtzahl auf 40 FUT Heroes in FIFA 23 steigt. Die neuen Helden sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Neue FUT Heroes in FIFA 23:

Claudio Marchisio

Diego Forlán

Dirk Kuyt

Harry Kewell

Hidetoshi Nakata

Javier Mascherano

Jay-Jay Okocha

Jean-Pierre Papin

Joan Capdevilla

Landon Donovan

Lucio

Park Ji Sung

Peter Crouch

Rafael Marquez

Ricardo Carvalho

Rudi Völler

Saeed Al-Owairan

Sidney Govou

Tomas Brolin

Wlodzimierz Smolarek

Yaya Toure

