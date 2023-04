FIFA 23 TOTW 26 Predictions: Schaffen es Mbappé, Leao und Lukaku ins neue Team of the Week?

Die vielversprechendsten Spieler fürs FIFA 23 Team der Woche 26

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 26 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die sich bei ihren Spielen in der vergangenen Woche durch ihre Leistung hervorgetan haben und sich damit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte verdient haben. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig erweisen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, stecken in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 25.

Stürmer

Spieler Highlights GES POS Verein Kylian Mbappé 2 Tore ↑93 (92) ST Paris Saint-Germain Romelu Lukaku 2 Tore, 1 Vorlage ↑89 (88) ST Inter Mailand Habib Diallo 2 Tore ↑85 (83) ST Racing Straßburg Jamie Maclaren 3 Tore ↑85 (83) ST Melbourne City FC Boulaye Dia 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) ST US Salernitana Cedric Itten 3 Tore, 1 Vorlage ↑84 (81) ST BSC Young Boys Donyell Malen 2 Tore ↑84 (81) ST Borussia Dortmund Luuk de Jong 2 Tore ↑84 (81) ST PSV Eindhoven Ante Budimir 2 Tore ↑82 (79) ST CA Osasuna Mikael Uhre 3 Tore ↑82 (78) ST Philadelphia Union Marvin Ducksch 3 Tore ↑81 (75) ST SV Werder Bremen Michael Gregoritsch 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (75) ST SC Freiburg Christian Kouamé 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) ST AC Florenz Sergi Enrich 2 Tore ↑80 (74) ST Real Oviedo Leandro Díaz 2 Tore ↑79 (73) ST Estudiantes de La Plata Marc Gual Huguet 3 Tore, 1 Vorlage ↑76 (67) ST Jagiellonia Białystok João Pedro 2 Tore ↑82 (79) CF (MS) Fenerbahce Istanbul Simone Verdi 2 Tore ↑81 (75) CF (MS) Hellas Verona Marco Asensio 1 Tor, 1 Vorlage ↑85 (83) RW (RF) Real Madrid Patrick Wimmer 1 Tor, 1 Vorlage ↑85 (83) RW (RF) Vfl Wolfsburg Jacob Murphy 2 Tore ↑79 (73) RW (RF) Newcastle United Ole Romeny 3 Tore ↑79 (62) RW (RF) FC Emmen Rafael Leao 2 Tore ↑89 (88) LW (LF) AC Mailand Diogo Jota 2 Tore ↑88 (87) LW (LF) FC Liverpool Fabio Borini 2 Tore ↑85 (83) LW (LF) Fatih Karagümrük SK Xavi Simons 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) LW (LF) PSV Eindhoven

Mittelfeld

Spieler Highlights GES POS Verein Pablo Fornals 1 Tor ↑84 (81) CAM (ZOM) West Ham United Robert Žulj 2 Tore ↑84 (81) CAM (ZOM) LASK Florian Kainz 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) CAM (ZOM) 1. FC Köln Morgan Gibbs-White 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) CAM (ZOM) Nottingham Forest Samuel Sáiz 2 Tore ↑81 (75) CAM (ZOM) FC Girona Lazar Samardzic 1 Tor, 1 Vorlage ↑76 (68) CAM (ZOM) Udinese Calcio Martin Ødegaard 1 Tor ↑89 (88) CM (ZM) FC Arsenal Lucas Paqueta 1 Tor ↑85 (83) CM (ZM) West Ham United Mattias Svanberg 2 Tore, 1 Vorlage ↑85 (83) CM (ZM) Vfl Wolfsburg Wataru Endo 1 Tor ↑83 (80) CM (ZM) VfB Stuttgart Douglas Luiz 1 Tor ↑89 (88) CDM (ZDM) Aston Villa Declan Rice 1 Tor ↑88 (87) CDM (ZDM) West Ham United Guido Rodríguez 1 Tor ↑84 (82) CDM (ZDM) Betis Sevilla Taras Stepanenko 1 Tor ↑82 (78) CDM (ZDM) Schachtar Donezk Lassana Coulibaly 1 Tor ↑79 (73) CDM (ZDM) US Salernitana

Verteidigung und Torwart

Spieler Highlights GES POS Verein Éder Militão 1 Tor, Clean Sheet ↑88 (87) CB (IV) Real Madrid Fabian Schar 2 Vorlagen ↑86 (85) CB (IV) Newcastle United Mats Hummels 1 Tor, Clean Sheet ↑86 (84) CB (IV) Borussia Dortmund Nicolas Otamendi 1 Tor ↑84 (82) CB (IV) Benfica Lissabon Nicolas Pallois 1 Tor ↑81 (77) CB (IV) FC Nantes Romain Thomas 1 Tor ↑81 (75) CB (IV) SM Caen Ulisses Garcia 2 Vorlagen ↑84 (82) LB (LV) BSC Young Boys Juan Miranda 1 Tor ↑81 (76) LB (LV) Betis Sevilla Zhipeng Jiang 1 Tor, 1 Vorlage ↑78 (70) LB (LV) FC Shenzhen Timothy Castagne 1 Tor ↑86 (84) RB (RV) Leicester City Oscar De Marcos 1 Tor ↑84 (81) RB (RV) Athletic Bilbao Aarón Martin 1 Tor ↑81 (75) LWB (LAV) 1. FSV Mainz 05 Jeremias Conan Ledesma 5 Paraden, Clean Sheet ↑87 (86) GK (TW) FC Cadiz Matz Sels 5 Paraden, Clean Sheet ↑86 (84) GK (TW) Racing Straßburg Sam Johnstone 5 Paraden, Clean Sheet ↑82 (79) GK (TW) Crystal Palace

FIFA 23 TOTW 26 Predictions: So könnte das neue Team of the Week 26 aussehen.

