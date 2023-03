FIFA 23 FUT Fantasy Tracker: Alle Upgrades der Spieler und Heroes im Überblick

Nachfolgend stellen wir euch alle bislang geleakten FIFA 23 FUT Fantasy Spieler und FUT Fantasy Heroes mit der Werte ihrer Basis- respektive FUT Heroes-Karten und erwarteten Upgrades vor. Denkt daran, dass es sich um Leaks handelt und die Werte / Spieler noch nicht offiziell sind. Sobald das Event gestartet ist, listen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Spieler auf. Noch kommende Spieler findet ihr dann bei den Leaks. Zur besseren Übersicht haben wir die Tabelle anhand der geleakten Gesamtwertung der Spieler in absteigender Reihenfolge sortiert.

So funktionierten die FUT Fantasy Upgrades in FIFA 23

Beim FIFA 23 FUT Fantasy Event hat EA Sports einige Neuerungen eingeführt. Die größte und wichtigste Neuerung ist, dass es mit den "FUT Fantasy Spielern" nicht nur aktive Fußballstars bei der Promo gibt, sondern mit den FUT Fantasy Heroes auch noch einige nicht mehr aktive Legenden eingestreut werden. Außerdem gibt es nun vier statt drei mögliche Upgrades, die allerdings nur aktive Spieler erreichen können, die Heroes können nur einen Teil davon erhalten.

Ihr seht schon, das Upgrade-System der FUT Fantasy Karten ist mit dem Hinzukommen der Helden etwas komplizierter geworden, doch dafür bringen die Helden auch mehr Potenzial in die Promo. Wie die Upgrades funktionieren und wann Spieler eine Verbesserung erhalten, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen FUT Fantasy-Spieler und FUT Fantasy Heroes in FIFA 23?

Wie üblich bekommen FUT Fantasy-Spieler und FUT Fantasy Heroes ein erstes Upgrade, wenn sie von EA Sports für das Event ausgewählt werden - also, wenn sie eine FUT Fantasy-Karte erhalten. Dabei verbessert sich ihre Gesamtwertung sowie die zugehörigen Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) – um wie viel, hängt von der Wertung ihrer Basiskarte ab. Üblicherweise sind es +1 bis +3 GES, in einigen seltenen Fällen können sie aber auch höher ausfallen, wenn die Gesamtwertung der Basiskarte sehr niedrig ist. Im Fall der Heroes kann es auch vorkommen, dass sich ihre zugehörige Liga verändert.

Änderungen an der Position eines Spielers oder Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (Weak Foot) und Spezialbewegung (Skill) sind beim Initial-Upgrade dagegen eher unüblich, aber nicht unmöglich.

Können FUT Fantasy und FUT Fantasy Heroes-Karten weitere Upgrades erhalten?

Ja! Sowohl die FUT Fantasy-Karten der aktiven Fußballspieler als auch die FUT Fantasy Heroes-Karten der nicht mehr aktiven Fußballhelden sind dynamische Items und können (wie die Ones to Watch oder RTTF) weitere Verbesserungen nach ihrem Release erhalten. Dafür müssen die Spieler respektive ihre Klubs bestimmte Bedingungen in den nächsten sechs Liga-Spielen ab dem 17. März 2023 erfüllen - und an diesem Punkt wird es etwas kompliziert.

Fangen wir mit den normalen FUT Fantasy-Spielern (aktive Fußballer) an: Sie können jedes der in der nachfolgenden Tabelle erläuterten Upgrades erhalten, wenn die zugehörige Bedingung erfüllt wird. Insgesamt kann ein FUT Fantasy-Spieler vier Upgrades erhalten.

Anders sieht es bei den FUT Fantasy Heroes aus. Da die Helden nicht mehr aktiv im Profi-Fußball spielen und keinem Klub angehören, wird jeder Held für dieses Event einem Klub zugeordnet (üblicherweise der Klub, mit dem der jeweilige Spieler die größten / wichtigsten Erfolge gefeiert hat) und hat damit Chance, die von der Klub-Leistung abhängigen Upgrades zu erhalten. Die von der persönlichen Leistung abhängigen Upgrades können die Heroes dagegen nicht bekommen. Das ist aber nicht schlimm, denn die Heroes-Karten haben ohnehin schon ein hohes Rating.

Ein Beispiel für einen Hero: David Ginola ist für den Klub Newcastle United im Rennen. Bedeutet: Erreicht Newcastle einen Sieg, steigt Ginolas FUT Fantasy Heroes-Karte um +1 GES. Bleibt Newcastle zudem in den nächsten sechs Spielen ohne Niederlage, erhält er ein weiteres +1 GES Upgrade und drei neue Eigenschaften. Mehr als diese zwei Upgrades sind für Ginola aber nicht möglich, da er nicht aktiv an einem Match teilnehmen und somit nicht in drei Spielen aufgestellt oder selbst Tore / Vorlagen liefern kann.

FUT Fantasy Upgrade Upgrade Bedingung +1 Gesamtwertung Ein Sieg des Klubs in den nächsten 6 Liga-Spielen (ab 17. März). +1 Gesamtwertung Spieler wird in 3 der nächsten 6 Liga-Spielen des Klubs eingesetzt – also Sieg oder Unentschieden [*] (ab 17. März). +1 Gesamtwertung Stürmer und Mittelfeldspieler: 2 Tore oder Vorlagen [**] in den nächsten 6 Partien des Klubs (ab 17. März).

Verteidiger und Torhüter: 2 "Clean Sheet" [***] in den nächsten 6 Partien des Klubs (ab 17. März). +1 Gesamtwertung & 3 neue Eigenschaften [****] Klub bleibt ohne Niederlage in den nächsten 6 Liga-Spielen (ab 17. März). [*] = Ein Spieler gilt als eingesetzt, wenn er in einem Spiel in der Startelf steht oder eingewechselt wird.

[**] = Als Torvorlage gilt die letzte Ballberührung, bevor ein anderer Spieler den Ball erhält und damit ein Tor erzielt.

[***] = Ein "Clean Sheet" erhält ein Verteidiger oder Torhüter, wenn er mindestens 60 Minuten am Match teilnimmt, ohne ein Gegentor zuzulassen.

[***] = Welche Eigenschaften-Upgrades ein Spieler erhält, hängt von seiner Position und bestehenden Eigenschaften ab.

Data Miner FUT Sheriff hat das FIFA 23 FUT Fantasy Upgrade-System hier einmal Bildlich dargestellt.

Wann steigen FUT Fantasy Karten nicht?

Grundsätzlich werden nur Spiele gewertet, die ab dem 17. März 2023 in den jeweiligen Heimat-Ligen der Klubs (Deutschland = Bundesliga, England = Premier League, Frankreich = Ligue 1, Spanien = La Liga, Italien = Serie A, Niederlande = Eredivisie, Portugal = Primeira Liga und so weiter). Andere Wettbewerbe wie die Champions League, Europa League oder Europa Conference League zählen NICHT und auch andere FIFA 23-Items wie TOTW, MOTM, POTM und so weiter haben keinerlei Einfluss

Wann wertet EA Sports die FUT Fantasy-Karten in FIFA 23 auf?

Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen von EA Sports, wann die FUT Fantasy-Karten in FIFA 23 eine Verbesserung erhalten, nachdem sich ein Spieler dafür qualifiziert hat. In der Vergangenheit wurden die Karten immer am folgenden Mittwoch um 19:00 Uhr aktualisiert. Es bleibt abzuwarten, ob es auch in diesem Jahr so gehandhabt wird.

