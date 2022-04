Elden Ring: Grab des Helden von Gelmir, Boss: Heldenhafter Roter Wolf

Das Grab des Helden von Gelmir in Elden Ring ist ein Ort in Gelmir.

Ihr findet es südöstlich der Donnerstromhöhle und nördlich der Katakomben von Wyndham. Der Punkt ist ein bisschen aufwendiger zu erreichen.

Startet beim Ort der Gnade "Brücke der Sünde" und reitet in Richtung Nordwesten. An der Stelle, wo die Entführermaiden über das Schlachtfeld wandeln, werft ihr einen Blick nach links zur Felswand. Ihr seht eine Strickleiter, der ihr nach oben folgen könnt. Auf dem Plateau steht das Grab.

Diese Leiter bringt euch auf das Plateau, wo ihr den Eingang zum Grab öffnen könnt.

Nehmt den Aufzug nach unten, aktiviert den Ort der Gnade (Grab des Helden von Gelmir) und nehmt den südlichen Gang, bis ihr vor einer Schräge steht, die von einem Lavafluss durchzogen wird.

Sprintet die Hälfte nach unten, haltet euch aber nicht zu lange mit den beiden Skeletten auf, da der Streitwagen nicht ewig auf sich warten lässt. Er rollt euch entgegen, also sucht in einer der Nischen an der Seite Schutz.

Wartet, bis er auf dem Weg nach oben an euch vorbei ist, und sprintet weiter die Schräge runter, wo ihr linker Hand in Deckung gehen könnt.

Wie immer bei den Streitwagen in den Heldengräbern müsst ihr ihnen ausweichen und Deckung suchen.

Wiederholt das Spielchen und wartet, bis ihr weiter nach unten rennen könnt. Hier gabelt sich der Weg:

1. Ihr könnt euch an dieser Stelle neben der Schräge auf ein hölzernes Kreuz fallen lassen. Der Sturz ist tief, aber mit genug LP sollte man das überleben:

2. Ihr könnt dem normalen Weg weiter nach unten folgen.

Fallen lassen Zielt genau und ihr landet auf dem X-förmigen Holzbalken. Hüpft durch eines der offenen Fenster nördlich, sammelt 5x Wurzelharz und klettert die Leiter runter. Besiegt unten den Bluthundritter (der mit Glück sein Rüstungsset droppt) und schnappt euch von der Leiche das Gelmir-Rüstungsset, bestehend aus Gelmir-Ritterhelm, Gelmir-Ritterrüstung, Gelmir-Ritterstulpen und Gelmir-Ritterbeinschutz. Der Gang Richtung Süden führt zu einem Vorsprung mit einer Leiche, die 6x Schwelender Schmetterling bereithält. Nehmt den Weg zurück, den ihr gekommen seid, und lasst euch von dem hölzernen Kreuz nach unten fallen. Ihr landet im selben Gang, den ihr auch erreicht hättet, wenn ihr auf der ersten Rampe weiter dem Weg abwärts gefolgt wärt. Genau dorthin gehen wir für den nächsten Schritt zurück.

Weiter die Rampe runter Zurück zur ersten Rampe mit dem Streitwagen. Statt uns auf das Holzkreuz fallen zu lassen, geht es weiter abwärts. Ihr könnt entweder links über die Lava springen oder weiter geradeaus durch die Lava stapfen. Von Weitem sieht man bereits, dass die begehbare Plattform an einem bestimmten Punkt endet und nur noch Lava fließt. Hier gabelt sich der Weg erneut: Ihr könnt links vor dem Ende der Plattform zur Gräbertallilie (7) springen und dem Bereich dahinter folgen.

Ihr könnt weiter über die Lava nach unten Richtung Westen rennen und entdeckt eine Nische auf der rechten Seite mit 1x Gräbertallilie (7) . Daneben könnt ihr euch fallen lassen und landet neben der Tür zum Boss.

. Daneben könnt ihr euch fallen lassen und landet neben der Tür zum Boss. Vorher könnt ihr noch dem Gang Richtung Süden folgen, um eine Schatzkiste mit dem Hammer Beringter Finger zu finden. Hier könnt ihr euch zum Boss fallen lassen. Im südlichen Raum gibt es noch eine Schatzkiste mit einem Hammer. Zurück zur ersten Rampe und zum Punkt, wo die Plattform zu Ende ist: Orientiert euch links und springt über die Lava in den Eingang, wo sich 1x Gräbertallilie (7) pflücken lässt. Der Raum dahinter ist voller grabender Untoter, angetrieben von zwei robusteren Pagen (Vorsicht, einer springt links hinter der Ecke hervor). Säubert den Raum und ihr findet 1x Gräbertallilie (7), 1x Gräbertallilie (6) sowie 1x Rowafrucht. Im Raum links neben der Treppe gibt es noch 1x Gräbertallilie (6) und 1x Gräbertallilie (7). Geht dann die Treppen hoch, macht die Gegner platt, sammelt 1x Geistertallilie (7) ein und haut im Nebenraum auf die Flammenwerfersäule, um sie zu entschärfen. Im südlichen Raum gibt es am Ende 1x Goldene Rune (6), aber Vorsicht mit den beiden Pagen in den Nischen links und rechts davor. Im östlichen Korridor trefft ihr den zweiten Streitwagen. Wartet, bis er nach unten fährt, rennt die Rampe hoch und ihr findet 1x Steinschwertschlüssel. Auf dem Weg runter könnt ihr rechts gleich 1x Gräbertallilie (7) mitnehmen. Nutzt auf dem Weg runter Richtung Norden die Nischen an den Seiten, wo die Skelette spawnen. Ganz unten, wo der Weg nach links abknickt, nutzt ihr die rechte Nische als Deckung, müsst dort aber die Friedhofsschemen erledigen (die vielleicht die Mantisklinge droppen). Pflückt 1x Gräbertallilie (7) und wartet, bis der Streitwagen in den westlichen Gang bollert.