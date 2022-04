Elden Ring: Ritter Vyke besiegen, Boss im Siegelgefängnis des Fürstenanwärters

Das Siegelgefängnis des Fürstenanwärters in Elden Ring ist ein Ort auf dem Berggipfel der Riesen (Ostseite).

Ihr entdeckt die Loaction nordöstlich der Wächtergarnison, südlich der Höhle des Geisterrufers und nordwestlich der Ersten Kirche von Marika.

Hier der Ort auf der Karte:

Wie immer dient das Siegelgefängnis nur als Gefäß für einen Boss, der darin eingesperrt ist. Klickt auf das Siegel und ihr findet euch im Bosskampf wieder.

Boss: Ritter Vyke der Tafelrundfeste

Vyke kennen wir bereits als NPC-Invader nahe der Kirche der Inhibition. Diese Form hier ist nun deutlich stärker und aggressiver, weshalb der Kampf auch um einiges schwerer ausfällt.

Eindrucksvoll aussehen tut er nicht gerade.

Sein schlimmster Angriff ist der Sprung mit anschließendem Speerstich in den Boden. Weicht diesem im letzten Moment schräg zur Seite aus und kontert. Seid ihr schnell genug, ist sogar ein Backstab möglich.

Seine Waffe und sein Körper werden umzuckt von roten Blitzen, und das bedeutet, dass er entsprechenden Schaden mit dem Speer anrichtet, selbst wenn ihr den Angriff mit einem Schild blockt. Was man nicht unbedingt tun sollte, jedenfalls nicht, wenn man zum Ausweichen in der Lage ist.

Aber er ist zu solchen verheerenden Angriffen in der Lage.

Schwebt er einen Meter über den Boden und beschwört Blitze in beiden Händen, dann bringt euch in Sicherheit. Egal wohin und in welche Richtung, aber sucht das Weite, um nichts von dem Gewitter abzubekommen. Anschließend stürmt er euch entgegen und ihr könnt ihm mit einem Angriff auflauern.

Das ist generell das Gute an diesem Kampf: Vyke lässt sich in all seinen Animationen unterbrechen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt mit einem Schlag (oder besser: einer ganzen Schlagfolge) zur Stelle ist. Haut ihm mit dem Sprungangriff eins auf den Deckel, falls ihr das Timing raushabt.

Streckt er den linken Arm gen Himmel, beschwört er damit Blitze, die nacheinander an mehreren Stellen im Boden einschlagen. Sprintet seitlich davon und ihr solltet ihnen entgehen können.

Da Vyke ein NPC ist, bedeutet das auch, dass er sich heilen wird, wenn seine LP unter die Hälfte gefallen sind (insgesamt aber nur einmal, also keine Panik).

Im Großen und Ganzen war es das mit seinem Kampfverhalten. Den Speerstichen, die er am meisten nutzt, kann man relativ leicht ausweichen. Viele andere Attacken hat er nicht im Nahkampf.

Zum Glück ist er in fast jeder Animation zu unterbrechen. Bei seinem Sprungangriff solltet ihr das jedoch nicht versuchen.

Hütet euch vor dem Sprungangriff und rennt zur Not vor ihm weg, um seine Animationen besser kennenzulernen. Aber wie gesagt, so viel Bemerkenswertes hat Vyke nicht an sich.

Ihr solltet ihn recht schnell in die Knie zwingen können.

Belohnung: 75.000 Runen, Anrufung "Vykes Drachenblitz", Fingerabdruckrüstung, Fingerabdruckhelm, Fingerabdruckstulpen, Fingerabdruckbeinschutz

