Elden Ring: Uralte Drachendunkelschmiedesteine und wo man sie findet

Die Uralten Drachendunkelschmiedesteine in Elden Ring sind ein spezielles Verbesserungsmaterial.

Anders als die Uralten Drachenschmiedesteine, mit denen sich normale Waffen auf die Stufe +25 aufrüsten lassen, dienen die Drachendunkelschmiedesteine zum Verbessern spezieller Waffen. Hier ist bei +10 Schluss. Weiter lassen sich Spezialwaffen (das sind in der Regel die mit den Eigennamen) nicht aufrüsten.

Kann man Uralte Drachendunkelschmiedesteine in Elden Ring farmen?

Nein, diese hochwertigen Schmiedematerialien lassen sich nicht unendlich anhäufen, dafür sind sie zu selten und zu speziell. Die wenigen, die im Spiel versteckt sind, findet ihr an ganz besonderen Orten.

Es gibt acht dieser Steine pro Spieldurchgang zu holen und hier zeigen wir euch, wo ihr die Uralten Drachendunkelschmiedesteine findet.

Springe zu:

Fundorte der Uralten Drachendunkelschmiedesteine in Elden Ring

Geweihtes Schneefeld

1. Als Belohnung für den Abschluss der Quest, dass ihr die Albinauric-Bogenschützin Latenna von der Hütte des schlummernden Wolfs in Liurnia zu den Verfallenden Ruinen der Abtrünnigen im Geweihten Schneefeld bringt, sie dort per Knopfdruck beschwört und mit ihr redet.

2. Besiegt den einfallenden NPC Anastasia, Verschlingerin der Befleckten, wenn sie das dritte Mal in euer Spiel eindringt. Das geschieht auf dem gefrorenen Fluss südlich/leicht südwestlich von Ordina, Stadt der Liturgien.

Mausoleum der Mohgwyn-Dynastie

3. In einer Kiste unter der massiven Statue beim Ort der Gnade "Dynastiemausoleum - Mitte" im Mausoleum der Mohgwyn-Dynastie - kurz vor dem Bosskampf gegen Mohg, den Fürsten des Blutes, und neben den vielen Albinaurics. Um hierher zu kommen, müsst ihr der Quest von Varré folgen.

Zerfallendes Farum Azula

4. Vom Ort der Gnade "Drachentempel - Dach" im Zerfallenden Farum Azula folgt ihr dem Weg Richtung Süden/Südosten über die Dächer, vorbei an den Falken und in Richtung des angeschlagenen Drachen, der euch mit Blitzen beschießt. Der Stein liegt in dem Pavillon links von dem Drachen.

Elphael, Stütze des Haligbaums

5. Vom Ort der Gnade "Gebetsraum" in Elphael, Stütze des Haligbaums, folgt ihr dem Verlauf des Areals Richtung Norden bis zu einem Punkt, wo ihr rechts am Geländer einige Blitzgroßbolzen findet.

Springt über das Geländer auf die Schräge, weiter auf die nördliche Plattform, dann auf die Schräge nördlich davon. Folgt dem Weg nach links ins Gebäude und ihr findet den Stein in einer Truhe.

6. Selber Abschnitt wie der sechste Stein. Lasst euch an dieser Stelle fallen:

Lauft vorbei an dem Aufzug, springt auf die Brücke mit dem Avatar des Erdenbaums, folgt dieser nach Süden und sammelt den Stein bei einer Leiche.

7. Hierfür müsst ihr Millicents Quest beendet und Malenia besiegt haben. Steckt dann Millicents Goldnadel in die Scharlachblüte, die in Malenias Arena verbleibt, um Miquellas Nadel und den Schmiedestein zu erhalten.

Aschene Hauptstadt Leyndell

8. In der Aschenen Hauptstadt Leyndell folgt ihr dem Weg vom Ort der Gnade "Leyndell, Aschene Hauptstadt" in Richtung Südwesten. Rennt den Flügel des toten Drachen nach oben, springt links zur Leiter, klettert hoch, dann die Stufen nach oben und rechts den einsamen Gargoyle besiegen. Er droppt den Stein.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: Elden Ring - Komplettlösung mit Tipps

Mehr Hilfe für Elden Ring gibt es in den Elden Ring - Tipps für Einsteiger. Außerdem nützlich: Die Fundorte der Steinschwertschlüssel und der Kartenfragmente. Sucht ihr mächtige Verbündete, bietet es sich an, die Aschen zu sammeln. Für mehr Schlagkraft empfehlen sich die Fundorte der Waffen.