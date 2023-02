FIFA 23: Future Stars Token Tracker – Alle SBCs und Aufgaben mit Swaps-Token

Mit dem FIFA 23: Future Stars Token Tausch startet EA Sports das erste Tauschprogramm im neuen Jahr und bietet damit eine weitere Möglichkeit, um an tolle Belohnungen wie Spieler-Packs, Icons, Spielerwahlen und Future Stars Spieler zu kommen. Dafür müsst ihr in bekannter Tausch-Programmmanier die Future Stars Swap Token sammeln, die in den nächsten Tagen und Wochen in speziellen SBCs und Objectives versteckt sind. Wie immer versteckt EA Sports die Token gerne, daher zeigen wir euch in unserem Future Stars Token Tracker, welche Token es aktuell im Spiel zu holen gibt und in welchen Aufgaben sie versteckt sind. Außerdem erfahrt ihr, welche Belohnungen es bei FIFA 23 Future Stars Tausch gibt und wie die Future Stars Token Swaps Promo funktioniert. FIFA 23: Future Stars Swaps Token Tracker Inhalt: Alle FIFA 23 Future Stars Token und ihre Fundorte in SBCs und Objektives

FIFA 23 Future Stars Tausch Token einlösen: alle Belohnungen und Preise

FIFA 23 Future Stars Tausch Programm und Swaps Token erklärt

Alle FIFA 23 Future Stars Token und ihre Fundorte in SBCs und Objektives Zwischen Montag, dem 30. Januar 2023 (19:00 Uhr), und Donnerstag, dem 16. Februar 2023 (19:00 Uhr) könnt ihr in FIFA 23 FUT Ultimate Team wieder tägliche SBCs und Objektives lösen, um die sogenannten "Future-Stars-Tausch-Token" als Belohnung zu erhalten. Wie bei den Tausch-Programmen in FIFA 23 üblich, versteckt EA Sports die Tokens häufig als Belohnung in Aufgaben, daher zeigen wir euch nachfolgend, in welchen SBCs und Ziele-Aufgaben die Future Stars Tausch Token zu finden sind. Außerdem seht ihr, welche Token noch erscheinen werden und welche Aufgaben ihr gegebenenfalls verpasst habt. Denkt daran, dass die Token respektive die zugehörigen Aufgaben üblicherweise nur für einen kurzen Zeitraum im Spiel verfügbar sind (in der Regel zwei bis sieben Tage). Verfügbare Future Stars Tausch Token Future Stars Token Fundort des Token Verfügbarkeit des Token Tobi Sho-Silva Ziele → Meilensteine → Erstbesitzer-Fiesta (Gruppen-Bonus) 31.01.23 - 07.02.23 Rory Gaffney Ziele → Meilensteine → Erstbesitzer-Fiesta → 1 Sieg 31.01.23 - 07.02.23 Matty Smith SBC → Live → TOTY Challenge 2 31.01.23 - 07.02.23 Danny Rose Shop → Promo Packs → Neujahrs-Jubel-Pack (80.000 Münzen oder 500 Punkte) 30.01.23 - 10.02.23 Chris Kane SBC → Live → TOTY Challenge 1 30.01.23 - 06.02.23 Jamie Reid Geschenk im Shop 30.01.23 - 16.02.23 Noch erscheinende Future Stars Tausch Token Future Stars Token Fundort des Token Verfügbarkeit des Token Al Hassan Toure TBA TBA - TBA Alexander Ammitzboll TBA TBA - TBA Andy Williams TBA TBA - TBA Cameron Harper TBA TBA - TBA Chen Pu TBA TBA - TBA Dan Agyei TBA TBA - TBA Filip Bundgaard TBA TBA - TBA Guillaume Furrer TBA TBA - TBA Hong Si Hoo TBA TBA - TBA Ivan Romero TBA TBA - TBA Jelle Duin TBA TBA - TBA Jin Seong Wook TBA TBA - TBA Josh March TBA TBA - TBA Josh Umerah TBA TBA - TBA Lars Kehl TBA TBA - TBA Max Fenger TBA TBA - TBA Mohammed Al Sahli TBA TBA - TBA Mohammed Majrashi TBA TBA - TBA Patrick Wood TBA TBA - TBA Raphael Assibey-Mensah TBA TBA - TBA Robert Street TBA TBA - TBA Stephen Walker TBA TBA - TBA Tyrese Sinclair TBA TBA - TBA Youssuf Sylla TBA TBA - TBA Nicht mehr verfügbare Future Stars Tausch Token Keine Diese FIFA 23 Future Stars Token könnt ihr sammeln