FIFA 23 SPL TOTS: Ronaldo, Talisca, Romarinho – auch die Saudi Pro League hat einige Topspieler zu bieten

Die Saudi Pro League spielt im europäischen Vergleich zwar nur eine kleine Rolle, dennoch hat Wüstenstaat hat einige hochkarätigen Spieler eingekauft, die jetzt im FIFA 23 SPL TOTS ausgezeichnet werden. Wie üblich, handelt es sich bei den Sonntag-Teams um ein kleines Team, was in diesem Fall nur zehn Spieler bedeutet: sieben Mann im SPL TOTS plus einen SPL TOTS Momente-Spieler sowie zwei SBC / Objective-Spieler. Welche Kandidaten es ins Saudi Professional League Team of the Season 2022/23 geschafft haben und welche Upgrades ihnen zuteilwurden, zeigen wir euch nachfolgend.

